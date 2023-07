Tekken 8, un video di gameplay da 11 minuti tratto dal Closed Network Test

Nel video di IGN troviamo diversi incontri: uno fra Lili e Asuka all'interno di uno scenario urbano particolarmente dettagliato e suggestivo, uno fra Paul e Lili e infine uno scontro fa Jun e Lili che si pone come un convincente showcase delle manovre più devastanti del gioco.

Come saprete, nei giorni scorsi abbiamo provato il Closed Network Test di Tekken 8 , trovando l' esperienza solida e spettacolare come da tradizione, forte di un netcode particolarmente robusto ma ancora un po' vaga sul fronte del bilanciamento, che andrà sistemato da qui al lancio.

Tekken 8 è attualmente in Closed Network Test e IGN ha pubblicato un video di gameplay della durata di undici minuti tratto appunto da questa fase closed beta del picchiaduro Bandai Namco.

Un grande ritorno

Non c'è dubbio che Tekken 8 possieda un enorme potenziale e segni un importante ritorno per un franchise storico, che nel corso degli anni praticamente non ha mai deluso le aspettative dei pur numerosi ed esigenti appassionati di picchiaduro a incontri.

Nelle ultime ore, proprio grazie al Closed Network Test, è stata scoperta una lista di lottatori di Tekken 8 che rivela in parte o interamente il roster del nuovo capitolo.