STONKS-9800: Stock Market Simulator, abbiamo provato l’early access del simulatore di borsa

Marzo, 1980.

Dopo qualche mese in costante perdita, finalmente vedo i primi frutti del mio lavoro. Le azioni Homda, comprate al loro minimo storico, stanno salendo giorno dopo giorno. Ho messo gli occhi su una sportiva da quattrocento cavalli e non riesco a togliermela dalla testa.

Giugno, 1980.

Gli affari vanno a gonfie vele. Sembra che abbia fiuto e anche fortuna. Ho venduto le azioni Mirubisi due giorni prima che si scoprisse che non sarebbero riusciti ad immettere sul mercato il nuovo prodotto entro la fine dell'estate. Ho festeggiato l'evento comprando la mia seconda villa al mare, credo proprio che tra un paio di settimane la inaugurerò con una bella vacanza.

Novembre, 1980.

La situazione è critica. Ho messo in vendita anche l'ultima super car che avevo in garage. Da un paio di mesi va tutto storto e non so proprio come riuscirò a risalire la china. Forse dovrei accettare l'offerta fattami l'altro ieri. L'azienda di cui dovrei diventare CEO è chiaramente una facciata per nascondere loschi affari, ma temo di non avere altra scelta.

Aprile, 1981.

Faccio di nuovo soldi a palate. Non sono mai stato così ricco. Anche se le azioni in borsa hanno un andamento altalenante, il mio "socio" che non deve essere nominato mi sta riempiendo di denaro. Sto ricomprando la villa al mare che avevo dovuto vendere. Sono felice.

Ottobre, 1981.

Sono già passati due mesi, anche se da dietro le sbarre fatico a tenere conto dello scorrere del tempo. Come volevasi dimostrare, il crimine non paga. Ci hanno messo un po', ma alla fine mi hanno beccato. I miei affari sporchi sono stati scoperti e i miei giorni da lupo di Wall Street sono definitivamente finiti. Le mie case, le mie fuori serie, tutto all'asta. Il mio patrimonio, confiscato. Ho altri due anni qui dentro per riflettere attentamente sul mio futuro.

STONKS-9800: Stock Market Simulator è in tutto e per tutto un gioco di ruolo sul mercato finanziario, un simulatore di broker che da qualche giorno è disponibile in early access su Steam. Vuoi per le sue atmosfere che rimandano ai magici Anni '80, vuoi per le meccaniche ludiche messe in mostra, durante la nostra prova ce ne siamo follemente innamorati, nonostante la presenza di molti bug.