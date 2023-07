Path of Exile 2, nuovo video offre una panoramica del gameplay

Path of Exile 2 torna a mostrarsi in video, stavolta con un'interessante panoramica del gameplay che si focalizza sugli eventi e i contenuti dell'Atto 3 della campagna, che ne includerà in tutto sei.

A qualche settimana dal trailer del gameplay per il Summer Game Fest, Path of Exile 2 illustra in questo caso Jungle, uno degli scenari del gioco, un tempo una grande città, nonché una delle sei nuove classi disponibili per i personaggi, il Monaco.