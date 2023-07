Cosa giocherete questo weekend? Ratchet & Clank: Rift Apart, Remnant 2 o Double Dragon?

Se avete letto la nostra recensione di Ratchet & Clank: Rift Apart , saprete che Insomniac Games ha fatto un lavoro strepitoso, confezionando un'avventura coloratissima, divertente e davvero solida sul fronte del gameplay, ricca peraltro di diverse idee innovative come la meccanica dei portali.

Cosa giocherete questo weekend? Pur nel caldo infernale di un'estate anomala, che solo nelle ultime ore sembra concedere qualche momento di pausa, il mercato dei videogiochi non si è fermato e anzi propone titoli di grande interesse, su tutti Ratchet & Clank: Rift Apart per PC e Remnant 2 .

Sullo sfondo di un mondo post-apocalittico, invaso dalle forze malvagie, al comando di un manipolo di sopravvissuti dovremo affrontare i mostri che assediano le città e arrivare al cuore della minaccia per debellarla una volta per tutte. Considerando però un grado di sfida tutt'altro che banale, riusciremo a portare a termine questa missione?

Capace di raddoppiare il numero di giocatori su Steam, Remnant 2 si pone senza dubbio come una delle produzioni più interessanti dell'anno, capace di partire dalle solide basi del primo capitolo per arricchire quella formula soulslike di contenuti e intuizioni.

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons

Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons, una sequenza di combattimento

Nella recensione di Double Dragon Gaiden: Rise of the Dragons abbiamo parlato di come il gioco rappresenti un grande ritorno per una serie storica, che ha segnato la nascita dei picchiaduro a scorrimento e che qui si presenta con un episodio dallo stile grafico controverso, che può piacere o non piacere, ma anche con tante belle idee in termini di struttura.

Dopodiché ci sono anche altre uscite di sicuro interesse, dal lancio a sorpresa di High on Life su PS5 e PS4 al simpatico Disney Illusion Island, passando infine per il primo episodio dell'avventura The Expanse: A Telltale Series.

Voi cosa giocherete?