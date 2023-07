Ratchet & Clank: Rift Apart per PC, l'analisi completa di Digital Foundry: bello ma imperfetto

Ratchet & Clank: Rift Apart per PC ha ricevuto finalmente l'analisi completa di Digital Foundry, che ha giudicato il porting realizzato da Nixxes fondamentalmente bello ma imperfetto. Quanto bello e quanto imperfetto?

Come senz'altro ricorderete, nell'analisi preliminare di Ratchet & Clank: Rift Apart Alex Battaglia aveva sollevato alcune perplessità in merito ad aspetti che rimangono superiori su PS5 rispetto alla nuova edizione: un'eventualità che non dovrebbe verificarsi, specie con configurazioni di altissimo livello.

Quelle parole e l'accostamento a porting decisamente meno riusciti al lancio, come il tanto chiacchierato The Last of Us Parte 1, lasciavano trasparire un'insoddisfazione di fondo che sembrava in pratica bocciare, almeno in parte, il lavoro svolto per questa conversione.

Ebbene, l'analisi completa prova a fare ordine da questo punto di vista, sottolineando anche stavolta gli elementi che su PlayStation 5 sono presenti e su PC misteriosamente no, nonché i glitch che attualmente affliggono il gioco e i suoi menu, ma concedendo più spazio a un giudizio che in concreto è positivo.