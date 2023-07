Final Fantasy 7 Remake, al cosplay di Aerith da Helly Valentine piacciono i nodi

Peraltro proprio Aerith è stata protagonista di un buco di trama di Final Fantasy 7 Remake che ha appena riceuvto una spiegazione ufficiale da parte di Square Enix, in vista degli eventi che verranno narrati in Rebirth .

Aerith si mostra nel cosplay realizzato da Helly Valentine : una versione relativamente fedele del personaggio che abbiamo ritrovato in Final Fantasy 7 Remake, pur presentato qui con un'inedita passione per i... nodi.

Pochi effetti, tanta sostanza

C'è un motivo per cui i cosplay di Helly non compaiono più spesso su queste pagine, ma questo specifico lavoro offre un assaggio convincente delle capacità della modella russa, che ha reso in maniera fedele il personaggio di Final Fantasy 7 Remake, pur inserendo alcune contaminazioni estemporanee.

Naturalmente Aerith è stata interpretata con successo da diverse altre cosplayer nel corso del tempo: date un'occhiata ai lavori realizzati da kyaraberrycos, Lada Lyumos, narga_cosplay e peachmilky_.