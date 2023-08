Metal Gear: la serie ha superato i 60 milioni di copie vendute

Il sito ufficiale di Konami ha riferito di recente che la serie Metal Gear Solid, o meglio Metal Gear, ha superato ormai i 60 milioni di copie vendute, andando dunque a piazzarsi nell'olimpo dei grandi franchise videoludici.

Il calcolo prende in considerazione anche i primissimi capitoli della serie Metal Gear, iniziata nel 1987 su MSX e NES con il primo omonimo Metal Gear, considerato il capostipite canonico della serie stealth action. Il risultato di oltre 60 milioni di copie è stato raggiunto a giugno 2023, cosa che dimostra una notevole continuità nelle vendite.

In particolare, dovrebbero esserci state vendite per altre 700.000 copie rispetto all'ultimo dato che era noto su Metal Gear, risalente a novembre scorso e pari a 59,3 milioni. La cosa strana è che non sono stati pubblicati capitoli di rilievo in questi mesi, dunque le vendite si riferiscono a titoli piuttosto datati a questo punto.