Diablo 4: giocatori bannati per aver sfruttato l'exploit stagionale

Sembra che Blizzard stia usando il pugno di ferro contro i giocatori di Diablo 4 che hanno usato l'exploit stagionale in questi giorni, ricorrendo anche a diversi ban in serie per chi è stato colto a usare tale sistema, considerato ovviamente non regolare.

Il trucco consentiva di trasferire i personaggi dal Reame Eterno al Reame Stagionale, che è stato bloccato con l'ultima patch ma evidentemente non è bastato a rimettere a posto le cose. I giocatori che sono stati colti a usare tale sistema sono stati anche bannati in ampie quantità, in base a varie testimonianze raccolte anche su Reddit.