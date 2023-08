Arcane: Stagione 2 vedrà il ritorno di un personaggio molto apprezzato

Stiamo parlando di Silco, la cui presenta nella Stagione 2 è stata confermata dallo stesso attore che lo interpreta, Jason Spisak . Ospite all'interno del podcast Unscripted per parlare della sua attività di doppiatore, l'attore ha detto chiaramente di aver preso parte alla lavorazione della seconda stagione di Arcane, dunque possiamo dare per certo il ritorno di Silco.

Resta fitto il mistero intorno ad Arcane: Stagione 2 , ma è spuntata quantomeno una certezza, ovvero il ritorno di un personaggio che è stato particolarmente apprezzato già nella prima parte e lo è anche all'interno del lore generale di League of Legends. Bisogna considerare che l'informazione in questione può rappresentare spoiler, dunque se non volete anticipazioni evitate di continuare a leggere.

Jason Spisak svela il suo ritorno per la Stagione 2 di Arcane

"Ho registrato alcune battute per la Stagione 2, questo mi hanno concesso di dirlo", ha affermato Spisak, diffondendo così una delle poche informazioni emerse finora su Arcane: Stagione 2, di cui finora si è saputo veramente poco nonostante la grande attesa che circonda la serie.

"Riot Games mi ha detto chiaramente che posso dire ufficialmente che ho registrato dei dialoghi per la stagione due di Arcane, dunque posso dire solo questo al momento", ha affermato. Questo rappresenta una sorta di colpo di scena, considerando come si era conclusa la prima stagione.

Con Jinx che aveva colpito il personaggio, nonostante il loro rapporto quasi tra padre e figlia, non era scontato che il villain in questione sarebbe tornato anche in Arcane: Stagione 2, sebbene si debba comunque vedere come sia destinato a tornare, perché potrebbe trattarsi di flashback o qualcosa del genere.

Per il resto, attendiamo ulteriori notizie sulla seconda stagione di Arcane, la cui uscita sembra però essere ancora lontana, visto che non arriverà nel 2023.