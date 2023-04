Arcane Stagione 2: l'uscita è lontana, non arriverà nel 2023 dice il CEO di Riot Games

I lavori sulla Stagione 2 di Arcane proseguono, ma l'uscita della nuova serie di episodi si farà attendere ancora molto e probabilmente non avverrà nel 2023, in base a quanto riferito dal CEO di Riot Games, Nicolo Laurent, in un'intervista per una trasmissione cinese.

"Ho appena visto il terzo episodio della Stagione 2 prima di prendere il volo per la Cina, dunque stiamo facendo progressi", ha riferito Laurent, "Non è ancora pronta però e ci sono due ragioni per questo: la prima è che vogliamo raggiungere la massima qualità possibile, dunque non vogliamo accelerare i tempi e questo richiede una lavorazione lunga, è un'ottima ragione. Quella meno positiva è che, onestamente, non sapevamo se la Stagione 1 avrebbe ottenuto abbastanza successo", ha spiegato il capo di Riot.

"Se avessimo saputo in anticipo i risultati della prima stagione, avremmo iniziato i lavori sulla seconda molto prima, ma non potevamo rischiare e allora ci siamo trovati ad attendere e ora ne paghiamo il prezzo, dunque sfortunatamente non arriverà quest'anno".

Insomma, Arcane: Stagione 2 non uscirà nel 2023 dice Riot Games, facendo pensare a un'attesa prolungata fino al 2024. Questo in gran parte è dovuto al fatto di non aver anticipato i tempi sulla produzione della seconda stagione, non essendo sicuri che la prima potesse avere un successo tale da giustificare la produzione del seguito, come invece è accaduto, probabilmente superando tutte le aspettative. Non per nulla, Arcane ha anche vinto il premio Emmy per la migliore serie animata.