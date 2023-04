Donkey Kong: museo americano ha ricostruito il cabinato in formato gigante per una mostra

Lo Strong National Museum of Play, conosciuto nel settore per il "World Video Game Hall of Fame", ha annunciato la riproduzione del cabinato arcade di Donkey Kong in formato gigante, con il supporto di Nintendo of America.

Gigante quanto? Tanto, considerando che è alto quasi diciassette metri (20 piedi) e complessivamente è più grande del 370% di quello originale. Farà parte della mostra permanente allestita nelle nuove aree del museo, che si è espanso di 90.000 metri quadrati e che aprirà nel corso del 2023.

Il cabinato gigante di Donkey Kong sarà completato questa primavera e sarà giocabile a partire dal 30 giugno 2023.

Il cabinato di Donkey Kong dello Strong Museum

Stando al museo, il cabinato sarà visibile dall'atrio d'ingresso del primo piano e sarà giocabile, subito fuori dalla galleria "ESL Digital Worlds", posizionata al secondo piano, usando una plancia arcade di dimensioni normali. Il supporto di Nintendo non è stato spiegato, ossia non è chiaro cosa abbia fatto il produttore per il cabinato. Probabilmente avrà fornito il gioco e garantito la possibilità di usarlo, il che non è poco.

La struttura del cabinato è fatta di alluminio, mentre la scheda madre usata proviene da un cabinato originale di Donkey Kong (quindi niente emulazione). Insomma, l'esperienza di gioco sarà simile a quella originale, solo in formato maxi.