Candy Crush è stato scaricato 3 miliardi di volte

Candy Crush ha compiuto undici anni ed è stato scaricato 3 miliardi di volte. Sì, avete capito bene: il match three free-to-play per eccellenza continua a essere diffusissimo e giocatissimo, nonostante gli anni passati dal lancio.

A svelare i numeri è stato il boss della serie, Todd Green, in un'intervista con MobileGamer.biz, in cui ha fornito altre cifre del gioco, davvero impressionanti. Pensate ad esempio a quella degli utenti mensili attivi: 233 milioni nel quarto trimestre del 2022. Si tratta di una quantità che i titoli dell'industria tradizionale si sognano, dati annessi compresi.

King, lo studio di sviluppo di Candy Crush, fa attualmente parte del gruppo Activision Blizzard King, quindi dell'acquisizione tentata da Microsoft. Si tratta di una risorsa importantissima, considerando l'appeal dei suoi titoli nel settore mobile.

Nel caso in cui l'affare vada in porto, Microsoft diventerebbe immediatamente uno degli attori principali di questo mercato, ormai più rilevante di quello tradizionale per dimensioni e ricavi complessivi. Stranamente però, nelle varie discussioni relative all'acquisizione, la questione King è emersa poco, come se fosse secondaria.