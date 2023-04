Microsoft-Activision Blizzard King: cosa è successo, dall’inizio a oggi

Nel frattempo, però, in oltre quattordici mesi - da quel 18 gennaio 2022 in cui Microsoft ha annunciato che intendeva comprare Activision Blizzard King - è successo un po' di tutto. Risposte, controrisposte, accuse e controaccuse. Oggi tirare le fila di quanto è accaduto, ma soprattutto di cosa sia semplice rumore di fondo e cosa sia importante, non è cosa semplice. A meno di un mese dalle decisioni definitive delle autorità antitrust nel Regno Unito e nell'Unione Europea, però, è il caso di fare un punto .

Di tutta l'operazione di acquisizione di Activision Blizzard King da parte di Microsoft , una cosa resterà, a prescindere da quale sarà il suo esito: resterà una vetrina delle macchinazioni commerciali di Microsoft e Sony e delle loro dinamiche comunicative. Resterà, poi, anche una constatazione, un po' amara: in questa industria si dimentica tutto con una grande facilità. Perché a prescindere da come andrà Sony e Microsoft continueranno a collaborare, quando necessario, e continueranno a spalleggiarsi quando ci sarà da difendere, magari di fronte al Congresso statunitense, la causa comune del settore.

Promesse, tweet e battibecchi

Gli studi e le principali proprietà intellettuali che Microsoft avrà se acquisirà Activision Blizzard King.

Il 18 gennaio 2022, Microsoft ha annunciato, con un post sul blog, l'intenzione di spendere 68,7 miliardi per comprare Activision Blizzard King. Inutile ripetere, in questa sede, l'incredibile portata di una simile operazione, enorme da qualunque punto di vista la si voglia considerare. Nei giorni successivi, l'attenzione si è spostata subito sugli effetti che avrebbe potuto avere. E, soprattutto, sulle preoccupazioni di Sony su un videogioco in particolare: Call of Duty.

Non è un caso che l'amministratore delegato di Microsoft Gaming, Phil Spencer, il 20 gennaio abbia pubblicato un tweet in cui conferma che ci sono stati dei contatti con i vertici di Sony. "Ho confermato la nostra intenzione di onorare tutti gli accordi esistenti prima dell'acquisizione di Activision Blizzard e il nostro desiderio di tenere Call of Duty su PlayStation. Sony è una parte importante della nostra industria e ci teniamo alla nostra relazione".

Diablo è una delle proprietà intellettuali che finirebbero sotto l'ala di Microsoft, se l'acquisizione di Activision Blizzard dovesse andare a buon fine.

Da quel momento, in poi, non si parlerà d'altro. Nonostante in un'intervista rilasciata al Washington Post Spencer punterà su altri marchi che Activision, per esempio, ha lasciato indietro negli anni - come Guitar Hero e King's Quest - Sony continuerà a puntare il dito su una cosa: la difficoltà di Microsoft a garantire che per davvero Call of Duty resterà su PlayStation.

L'accelerazione nel botta e risposta fra Sony e Microsoft c'è stata quando, a settembre 2022, Microsoft ha proposto a Sony l'estensione di tre anni dell'attuale accordo di pubblicazione. In quel momento, l'amministratore delegato di Sony Interactive Entertainment, Jim Ryan, definì l'offerta "inadeguata su molti livelli", aggiungendo che "non prende in considerazione l'impatto sui nostri giocatori".

Così ha iniziato a prendere forma la posizione che Sony mantiene a tutt'oggi: Microsoft vuole tenersi Call of Duty e usarlo per danneggiare PlayStation. È di poche settimane fa, la rappresentazione più evidente di ciò. "Non voglio un nuovo accordo su Call of Duty. Voglio solo fermare la vostra fusione", ha detto Ryan secondo quanto riferito da una dirigente di Activision Blizzard King.

Non solo Call of Duty: la quantità di serie, personaggi e proprietà intellettuali di Activision Blizzard King è enorme.

Il momento in cui Sony e Microsoft hanno alzato il livello della discussione non è stato casuale. A settembre l'autorità antitrust britannica (la Competition and Markets Authority o CMA) ha avviato la "fase 2" della sua indagine per valutare se ci sarebbero o meno danni alla concorrenza nel settore dei videogiochi. Cioè ha deciso di prendersi più tempo e di scavare più in profondità.

Due mesi dopo è stato il turno della Commissione Europea di avviare un'indagine approfondita poiché quanto raccolto fino a quel momento mostrava che "l'operazione può significativamente ridurre la concorrenza nei mercati per la distribuzione dei giochi su PC e console" e anche dei servizi su abbonamento. E ovviamente, c'è anche l'antitrust statunitense (la Federal Trade Commission o FTC), che aveva già iniziato a studiare per bene l'operazione.

Prima un passo indietro. La fissazione di Sony su Call of Duty è giustificata? L'autorità antitrust brasiliana è stata la prima ad approvare l'acquisizione di Activision Blizzard King e ancora oggi l'intera documentazione è accessibile. In quella fase, Sony disse che "nessun altro sviluppatore può dedicare lo stesso livello di risorse ed esperienza allo sviluppo di videogiochi" e che in ogni caso "Call of Duty è così profondamente radicato che nessun rivale - a prescindere da quanto rilevante - può superarlo". Considerati i numeri, è difficile dare torto a Sony.