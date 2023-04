The Last of Us Parte I per PC: la mod Vulkan sembra migliorare performance e crash

The Last of Us Parte I continua ad avere problemi su PC, cosa che sta impegnando Naughty Dog e Iron Galaxy alla ricerca di soluzioni, ma intanto si sta muovendo anche la community dei modder per migliorare la situazione, cosa che potrebbe avvenire attraverso alcune soluzioni come la Vulkan mod, che sembra migliorare performance e problemi di crash.

Disponibile su NexusMods, la mod Vulkan fa girare The Last of Us Parte I sull'API Vulkan invece che su DirectX 12, con risultati apparentemente positivi, almeno dopo una prima fase di rielaborazione. Dopo l'applicazione della mod, infatti, il gioco effettuerà nuovamente il caricamento degli shader e l'operazione potrebbe presentare alcuni problemi e crash.

Tuttavia, tenendo duro i risultato dovrebbero essere positivi a lungo termine, in base a quanto riferito da vari utenti che hanno provato la mod. Questa però può essere utilizzata solo con schede video Nvidia e richiede di disabilitare il DLSS, affidandosi esclusivamente all'AMD FSR come opzione di upscaling.

Nel frattempo, Naughty Dog ha annunciato due patch in arrivo questa settimana, mentre l'analisi di Digital Foundry sul port non è stata affatto positiva.