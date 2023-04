Nintendo Switch edizione Zelda: Tears of the Kingdom disponibile al pre-order, prezzo annunciato

Nintendo ha aperto i preorder per il Nintendo Switch OLED in edizione speciale The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom ma, al momento, solo per coloro che si erano registrati alla lista d'attesa, ma intanto viene confermato il prezzo ufficiale.

Il nuovo modello di Nintendo Switch OLED può essere acquistato al prezzo di 359,99 euro, ma al momento il pre-order attraverso lo store ufficiale Nintendo è riservato solo a coloro che si erano registrati in precedenza per ottenere notizie al riguardo, cosa che al momento non è più possibile fare.

Ricordiamo che la console in questione, di cui abbiamo visto anche un video unboxing qualche giorno fa, è stata annunciata in maniera ufficiale il mese scorso e si caratterizza per delle particolari personalizzazioni estetiche a tema con il gioco.

Il pacchetto non contiene una copia di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, bensì solo la versione particolare della console. Questa ha un design particolare per quanto riguarda il Dock e i Joy-Con, che riprendono elementi grafici tratti dal mondo del gioco, tra simboli, scritte e disegni che appaiono tratti dal mondo di Tears of the Kingdom.

La console dovrebbe essere messa poi a disposizione anche in negozio a partire dal 28 aprile, dunque dovrebbe esserci modo per acquistarla anche al di fuori di questa prima iniziativa a tiratura molto limitata.