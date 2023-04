Nintendo riparerà gratuitamente i Joy-Con di Switch affetti da drifting anche fuori garanzia

Nintendo da ora riparerà gratuitamente i Joy-Con di Nintendo Switch affetti da drifting, anche quelli fuori garanzia, nel Regno Unito, Svizzera e tutti i paesi del SEE (Spazio Economico Europeo), quindi Italia inclusa.

La conferma arriva dalla pagina di supporto ufficiale dedicata al problema del "responsiveness syndrome", o per gli amici drifting, che causa una risposta errata delle levette analogiche quando queste sono in posizione neutrale. Se volete saperne di più, vi suggeriamo di leggere il nostro speciale dedicato a questo problema.

"Nintendo è molto orgogliosa della grande qualità e durevolezza dei propri prodotti e si impegna ad apportare continui miglioramenti", recita la pagina. "Perciò, fino a nuovo avviso, Nintendo offre agli utenti che hanno acquistato i rispettivi prodotti nello SEE, nel Regno Unito e in Svizzera la riparazione della "responsiveness syndrome" del control stick, eseguita gratuitamente dai centri ufficiali di riparazione Nintendo. Ciò si applica anche se il difetto è causato da usura e anche se la garanzia del produttore di 24 mesi offerta da Nintendo è scaduta."

Tenete presente tuttavia che Nintendo potrebbe rifiutarsi di eseguire la riparazione gratuita, laddove il problema si è verificato utilizzando i Joy-Con con accessori o altri oggetti non prodotti da o per Nintendo.

In passato la compagnia giapponese ha ricevuto numerose critiche per via del problema di drifting dei Joy-Con, ampiamente diffuso tra tantissimi giocatori e che la compagnia si rifiutava di riparare gratuitamente in Europa. Ha dovuto anche affrontare varie cause legali in più stati a causa di questo difetto dei controller di Switch.

Insomma, si tratta di un'ottima notizia per tutti coloro che hanno a casa dei Joy-Con difettosi ormai fuori garanzia.