Star Wars Jedi: Survivor è il gioco più atteso del mese di aprile 2023

Entriamo nel vivo della primavera con un mese che si presenta alquanto ricco di novità sul fronte videoludico, ma dominato probabilmente da pochi titoli e in particolare da uno, che si conferma essere il maggiore punto di interesse per le prossime settimane: Star Wars Jedi: Survivor è il gioco più atteso di aprile 2023 sia per la redazione che per i lettori, con un risultato facilmente prevedibile. Il primo capitolo, Star Wars Jedi: Fallen Order, ha ricoperto una notevole importanza su più livelli alla sua uscita: non solo si è trattato di un grosso gioco basato su Star Wars e costruito con tutti i crismi del caso da un team capace come Respawn Entertainment, ma ha rappresentato, in un certo senso, anche una sorta di rinascita del classico action game single player basato su una licenza importante e su una produzione di alto profilo, cosa che sembrava ormai impossibile da vari anni, almeno da parte dei publisher di grosse dimensioni come Electronic Arts. Da questo punto di vista, Star Wars Jedi ha rappresentato un nuovo inizio e un'inversione di rotta rispetto a quella che sembrava essere la posizione dominante per le grandi compagnie videoludiche, simboleggiata proprio dalla cancellazione di un precedente grosso progetto su Star Wars e dalla chiusura di Visceral collegata all'evento in questione. È facile vedere come l'importanza della serie vada anche al di là del semplice fandom su Star Wars e la situazione ricade inevitabilmente anche sul seguito del gioco, che si appresta ad arricchire ed espandere quel particolare mondo. Tuttavia, non si tratta dell'unico titolo degno di attenzione, visto che di nuove uscite interessanti ce ne sono tante e molte di queste sono peraltro legate a nuove proprietà intellettuali, cosa che rappresenta sempre un ottimo segnale per quanto riguarda la vivacità della produzione videoludica attuale, sebbene non manchino ovviamente i seguiti di grosso calibro.

Il più atteso dalla redazione Star Wars Jedi: Survivor ci porterà ad esplorare nuovi mondi Dalla votazione interna alla redazione, la vittoria di Star Wars Jedi: Survivor è apparsa netta e con notevole distacco, ma non sono comunque mancate preferenze indirizzate in massa anche su altri giochi in arrivo in questo mese di aprile 2023. In ogni caso, lo zoccolo duro di fan di Star Wars si è fatto subito sentire e c'è stata poca partita sulla prima piazza della classifica, che non poteva che andare al nuovo action in terza persona con protagonista Cal Kestis. D'altra parte, quanto visto finora sembra veramente una sostanziale evoluzione della già ottima esperienza vissuta con il primo capitolo, dunque questo seguito si presenta come un titolo sicuramente da giocare intensamente. La seconda posizione è occupata invece da due giochi giunti a pari merito con lo stesso punteggio: si tratta di The Last Case of Benedict Fox e di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp. Per quanto riguarda il primo, è semplicemente uno degli indie più interessanti in arrivo nel 2023, almeno da quanto abbiamo potuto vedere finora. Il gioco di Plot Twist, in arrivo al day one su Xbox Game Pass, è un metroidvania caratterizzato da una particolare ambientazione che mischia le atmosfere soffuse degli anni 20 tra jazz e architetture vittoriane con incubi lovecraftiani, in un fitto mistero da risolvere. Le caratteristiche per interessare una bella fetta di pubblico ci sono tutte, insomma. The Last Case of Benedict Fox sembra essere uno dei giochi indie più interessanti del 2023 L'altro rappresenta invece il ritorno di un vero e proprio mito di Nintendo, lungamente atteso anche per il posticipo imposto alla sua uscita: Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp riporta su Nintendo Switch i due capitoli del fantastico strategico a turni visti su Game Boy Advance, con una rielaborazione generale in termini di tecnica, interfaccia, gameplay e contenuti che non vediamo l'ora di poter provare sulla console ibrida. Il terzo classifica è forse il più inaspettato sul podio, visto che si tratta di Shattered Heaven: il gioco di Leonardo Production è un altro esperimento di ibridazione fra RPG, roguelike e gioco di carte, che abbiamo visto già poter raggiungere grandi risultati in altri titoli simili, cosa che fa veramente ben sperare anche per questo particolare titolo.