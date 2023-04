Starfield: Microsoft unisce le forze con le bevande Lucozade per una campagna a premi

Microsoft Xbox ha unito le forze con Lucozade, una marca di energy drink distribuite nel Regno Unito, per lanciare una promozione a tema Starfield, dando la possibilità agli acquirenti di queste bevande di vincere vari premi, tra cui Xbox Series S e abbonamenti mensili a Xbox Game Pass Ultimate.

Come possiamo vedere nel tweet qui sotto condiviso dal sempre vigile Idle Sloth, grazie all'iniziativa le bevande Lucozade vanteranno una grafica della confezione ispirata a Starfield. La campagna promozionale prevede un montepremi di 10.000 sterline (poco più di 11.000 euro) e terminerà il 30 giugno 2023.

Purtroppo l'iniziativa non è valida in Italia, dato che Lucozade non distribuisce i suoi prodotti nel Bel Paese. In compenso volendo vedere il bicchiere mezzo pieno (d'acqua), questa collaborazione è un segnale positivo del fatto che Starfield non dovrebbe subire ulteriori ritardi: dubitiamo che Microsoft si imbarcherebbe in attività promozionali simili se non fosse certa della data di uscita fissata pochi mesi dopo, per la precisione il 6 settembre 2023 per PC, Xbox Series X|S e Game Pass.

Rimanendo in tema, un utente ha offerto una spiegazione plausibile del perché probabilmente non ci saranno voli atmosferici in Starfield.