Diablo 4: il reset degli attributi non costerà una fortuna, dice Blizzard

Rod Fergusson di Blizzard ha voluto tranquillizzare gli utenti preoccupati sulla necessità di dover pagare alte cifre per effettuare il reset degli attributi del proprio personaggio in Diablo 4, riferendo che questo non costerà una fortuna nell'economia del gioco.

La pratica del "respeccing" è particolarmente utilizzata dai giocatori di Diablo, perché può capitare spesso che ci si renda conto solo a posteriori di aver effettuato delle scelte poco equilibrate in fase di sblocco delle abilità e delle caratteristiche, dunque il reset può essere una risorsa molto richiesta.

Nella fase di beta di Diablo 4 c'è stato modo di vedere il funzionamento dell'opzione, che effettivamente non rappresentava un costo eccessivo, ma questo è destinato a salire con l'aumento di livello del personaggio e della complessità del respeccing, cosa che fa temere in alti costi per attuarlo.

Fergusson ha riferito che "Non è caro in maniera proibitiva e l'abbiamo reso più semplice vista la possibilità di ottenere il rimborso del singolo punto abilità o dell'intero ramo dell'albero delle abilità in un colpo solo". Si parla ovviamente di denaro virtuale, all'interno del mondo di Diablo 4, ma questo ha comunque una notevole importanza in un gioco dall'economia complessa come il titolo Blizzard.

In ogni caso, sembra non si tratti di una questione troppo preoccupante, in attesa di vedere la versione definitiva. Nel frattempo, è emerso che la beta è stata la più grande della serie, mentre un bundle con Diablo 4 per Xbox Series X è stato annunciato da Microsoft.