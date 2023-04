Steam: RTX 3060 è la GPU più utilizzata, la serie RTX 40 è fuori dalla top 50

La RTX 3060 di Nvidia è la scheda video più utilizzata dai giocatori di Steam, stando alla classifica stilata dalla piattaforma relativa al mese di marzo 2023, dopo anni di dominio delle GTX 1060 e 1650, caratterizzate da un ottimo rapporto qualità / prezzo e per questo motivo molto gettonate.

Di seguito abbiamo elencato le 20 GPU più utilizzate stando ai dati raccolti da Steam:

RTX 3060 - 10,67% RTX 2060 - 8,05% GTX 1060 - 7,85% RTX 3070 - 5,43% RTX 3060 Ti - 5,06% GTX 1650 - 4,04% GTX 1050 Ti - 3,15% RTX 3060 Laptop - 3,10% RTX 3080 - 2,62% GTX 1660 - 2,55% GTX 1660 Super - 2,36% RTX 2070 - 2,10% RTX 3070 Ti - 2,03% RTX 3050 - 1,97% RTX 2060 Super - 1,96% GTX 1660 Ti - 1,79% RTX 2070 Super - 1,74% GTX 1070 - 1,38% GTX 1050 - 1,23% AMD Radeon Graphics - 1,06%

Come possiamo vedere la classifica è praticamente dominata dalle schede video Nvidia. La RTX 3600 è prima, con gli utilizzatori che sono più che raddoppiati rispetto a febbraio 2023, quando rappresentavano solo il 4,36% del totale. Importante balzo anche per RTX 2060 con il 3,42% in più di utenti. La GTX 1060 rimane comunque una delle GPU preferite ed è terza, con tanto di un incremento del 2,57% del numero di utilizzatori.

E la serie RTX 40? Per trovare una delle GPU dell'ultima serie di Nvidia bisogna scendere alla posizione numero 51 dove è posizionata la RTX 4090 con solo lo 0,25% di utilizzatori, tra l'altro in calo dello 0,06% rispetto al mese precedente. La 4070 Ti è due posizioni più sotto mentre la RTX 4080 è solo cinquantaseiesima. Insomma, per il momento le RTX 40 non sembrano aver convinto la gran parte dei giocatori PC a effettuare un upgrade della loro configurazione, forse in parte per via dell'elevato prezzo con cui sono state lanciate sul mercato.