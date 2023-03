Qual è la configurazione più utilizzata dai giocatori PC? Ce lo dice Steam!

L'andamento dei nuovi arrivati sul mercato targati AMD, Intel e NVIDIA è stato fotografato dal consueto sondaggio di Steam, un'istantanea accurata in grado di mostrare come i giocatori hanno accolto il debutto della nuova generazione di hardware. Con i risultati raccolti a febbraio, adesso è possibile scoprire, seppure in modo proporzionale e non della totalità di unità vendute, i dati inerenti alle GeForce RTX 4080 e 4070 Ti . Per quanto concerne AMD invece, dato il debutto più recente dei Ryzen 9 7950X3D e 7900X3D, dovremo attendere almeno un paio di mesi per poter avere un quadro più chiaro.

Il mercato PC sta attraversando un momento molto particolare, dai problemi dovuti alla crisi dei superconduttori durante la pandemia fino ai rincari che hanno coinvolto la componentistica, senza trascurare la scarsa disponibilità della serie 3000 delle GPU NVIDIA poco dopo il debutto. Nonostante ciò, con l'avvento di nuovi processori e di schede grafiche, molti utenti hanno intrapreso la via dell'upgrade del proprio PC , in alcuni casi con la sostituzione di solo alcuni pezzi di hardware, in altri con l'assemblaggio di uno completamente nuovo.

Estremamente interessante notare il costante incremento della GeForce RTX 3060 in versione laptop che ha già scavalcato la 2060 dall'inizio dell'anno e macina un ulteriore +0.31% di incremento da gennaio a febbraio posizionandosi stabilmente al terzo posto tra le schede video più utilizzate dai giocatori di Steam. Tra l'altro sommando in modo forse arbitrario ma comunque significativo la diffusione della 3060 in versione desktop con il modello laptop si supera il 9% di diffusione complessiva; un valore che rende la RTX 3060 la GPU più utilizzata in assoluto.

Nella classifica stilata dalla piattaforma di digital delivery di Valve si può osservare come la regina incontrastata NVIDIA GeForce GTX 1650 con il suo 6% abbondante di diffusione abbia fatto segnare un valore negativo da gennaio a febbraio, indice di come i giocatori si stiano muovendo verso qualcosa di più prestazionale. Il decremento si attesta allo 0.15%, una piccola percentuale certo, ma significativo se si considera l'aumento delle serie 3000 e 4000 che registrano un valore positivo rispetto a gennaio e a dicembre dello scorso anno. Partendo dall'ammiraglia NVIDIA GeForce RTX 4090 che segna uno 0.31% di diffusione , passando dalla mediana NVIDIA GeForce 4080 che tocca lo 0.20% con il primo mese di disponibilità , fino alla NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti che si presenta sul mercato con lo 0.18% . In totale, comunque, non raggiungono, neanche sommate insieme, l'1% della totalità dei giocatori.

A differenza delle sorelle maggiori GeForce RTX 4080 e GeForce RTX 4090 , la più "piccola" della famiglia non ha una versione Founders Edition il che rende un po' più difficile indagare sulle effettive vendite che, appunto, non possono essere dichiarate da NVIDIA. Ma in supporto arriva Steam a colmare la nostra voglia di numeri e riscontri.

Dopo il debutto della NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti , l'ultima arrivata di casa NVIDIA per quanto concerne la linea GPU desktop, ci siamo chiesti come una scheda dai benchmark ottimi ma dal prezzo elevato, si sarebbe comportata sul mercato. Il salto dalla precedente generazione non è solo economico ma anche prestazionale, e con l'avvento del DLSS 3 e le tante novità a livello di architettura introdotte dal colosso californiano, la curiosità di scoprire se i giocatori avessero buttato il cuore oltre l'ostacolo si è fatta via via più pressante.

AMD ricucirà il gap?

Come detto in apertura di questo articolo, al momento è possibile fare una sommaria analisi delle vendite di NVIDIA per la serie 4000, mentre per le nuove ammiraglie di casa AMD non è ancora tempo per dati concreti. Guardando la classifica di Steam, per AMD la GPU più popolare è attualmente la Radeon RX 580, equipaggiata dall'1.10% dei giocatori totali, mentre troviamo al secondo posto la AMD Radeon RX 570, in possesso dello 0.87% dei giocatori, entrambe in diminuzione di adozione con una decrescita rispettivamente dello 0.07% e dello 0.04% da gennaio a febbraio. Interessante notare come le nuove GPU della serie 7000 siano completamente assenti, anche se bisogna evidenziare che nella classifica troviamo una serie di generiche AMD Radeon Graphics anche in posizioni molto alte che potrebbero nascondere chissà quale GPU.

Il gap in termini di GPU è piuttosto ampio, dove il 75.82% di giocatori ha puntato su NVIDIA e solo il 14.93% si è affidato a AMD. Il terzo partecipante in questa lotta, con l'8.95%, è Intel che non vede però nelle ARC il successo sperato, visto che in classifica troviamo esclusivamente i vari modelli integrati nelle CPU desktop e mobile.

L'ultima generazione di AMD però sembra promettente e soprattutto in ambito gaming, potrebbe rosicchiare ancora qualcosa sull'enorme distacco con la sua rivale. Ogni analisi che possiamo fare a partire da questi dati di Steam, per quanto sia divertente e interessante, è vittima di un periodo storico per il mercato PC senza precedenti. Se i rincari non avessero colpito così duramente anche il comparto tecnologico, probabilmente i dati in nostro possesso sarebbero molto diversi, con un decremento della serie 1000 di NVIDIA più consistente, in favore di modelli più recenti.

Non è infatti solo un discorso di budget se le prime due posizioni, con un valore complessivo superiore all'11%, sono occupate rispettivamente dalla NVIDIA GeForce GTX 1650 e dalla NVIDIA GeForce GTX 1060. Il gioco con il maggior numero di ore totali e di giocatori attivi su Steam, rispettivamente più di 650 milioni di ore e poco meno di 900.000 utenti è Counter-Strike: Global Offensive, seguito da DOTA 2 che si attesta in seconda posizione con la metà di giocatori e di ore totali.