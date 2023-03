Marvel Snap, nuova modalità in arrivo e miglioramenti nell'acquisizione di carte

Marvel Snap sta per ricevere una nuova modalità di gioco, prevista arrivare nel prossimo futuro, chiamata Conquest, come nuova variazione che verrà messa a disposizione all'interno della modalità Battaglia.

La nuova modalità è simile alla Battaglia tra utenti amici, ma sarà classificata, dunque i giocatori si troveranno ad avanzare fra leghe e competizioni attraverso un sistema progressivo, in base ai risultati ottenuti nelle battaglie multiplayer.

Con tre vittorie consecutive, è possibile sbloccare un biglietto per competere nella lega successiva, e accumulando ulteriori vittorie si possono ottenere medaglie, da utilizzare anche per acquistare oggetti cosmetici e varianti esclusive che si troveranno all'interno di una sezione apposita del negozio in-game, chiamata Conquest Shop.

Tra gli aggiornamenti in arrivo ci sono anche variazioni al sistema di acquisizione di nuove carte: i giocatori potranno ricevere una carta gratuita Serie 3 per ogni stagione, e potranno anche collezionare ulteriori gettoni da riserve e altro per poter accedere con maggiore velocità alle carte di serie più alte.

Anche in questo elemento, alcune variazioni sono previste arrivare al Token Shop, che dovrebbero consentire un diverso sistema di ottenimento dei gettoni. Per conoscere meglio il gioco, vi rimandiamo alla recensione di Marvel Snap.