Half-Life 2: Episode One VR Mod disponibile su Steam

Half-Life 2: Episode One VR Mod è una nuova impresa artigianale da parte degli stessi autori di Half-Life 2 VR Mod, che già consentiva di giocare al titolo originale di Valve in un contesto VR in maniera convincente, e ora la questione si espande con questa ulteriore opera disponibile su Steam.

Anche questa nuova Half-Life 2: Episode One VR Mod è compatibile con tutti gli headset supportati da SteamVR, tra i quali Meta Quest 2, HTC Vive e Valve Index.

Essendo sviluppato dal Source VR Mod Team, anche in questo caso si tratta di un'elaborazione davvero notevole, che consente di rigiocare il celebre Half-Life 2: Episode One all'interno della realtà virtuale in maniera molto convincente.

Non si tratta solo di un adattamento grafico: la mod introduce un nuovo sistema di menù radiali integrato, in maniera da funzionare al meglio con i controller del visore, possibilità di utilizzare le armi a due mani, ricarica manuale e varie opzioni da poter attivare come il mirino laser e altro.

La mod rende peraltro particolarmente divertente l'utilizzo della Gravity Gun, da quel che si vede anche nel trailer di presentazione riportato qui sopra. La mod è gratuita, purché ovviamente si possieda una copia di Half-Life 2: Episode One.