The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom supera Breath of the Wild nei pre-ordini in Giappone

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sta registrando ottimi risultati sul mercato in Giappone prima ancora dell'uscita ufficiale, considerando che i pre-ordini hanno superato quelli che erano stati raggiunti da The Legend of Zelda: Breath of the Wild all'epoca.

Questo almeno per quanto riguarda la catena di rivenditori COMG locali, che tuttavia dovrebbe essere abbastanza indicativa dell'andamento del gioco in retail presso il mercato giapponese. Non di molto, ma le prenotazioni di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom sono superiori a quelle che furono fatte registrare dal capitolo precedente nel medesimo periodo.



Si parla di dati registrati riguardanti un campione piuttosto ristretto, con 14 punti vendita presi in considerazione, ma potrebbe essere un risultato in scala rispetto a quello globale. Considerando il fatto che mancano ancora un paio di mesi al lancio, è possibile che The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom possa ottenere un successo anche superiore a Breath of the Wild.

Sarà forse anche che il bonus per il preorder in Giappone è una forchetta e un cucchiaio, ma siamo più propensi a credere che, con una base installata di Nintendo Switch esponenzialmente superiore a quella che c'era all'epoca di Breath of the Wild, che era un gioco di lancio della console, il risultato sia abbastanza scontato.