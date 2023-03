Zelda Tears of the Kingdom: il bonus preorder di Amazon Giappone è una forchetta e un cucchiaio

Le edizioni speciali sono spesso molto ricercate dai giocatori, sempre ammesso che siano di qualità e che il prezzo giustifichi il contenuto. Di norma le edizioni da collezione includono cose come statue, gadget legati ai personaggi (come lo zaino a tracolla di Cole in inFamous 2) o anche solo contenuti esclusivi in-game. E se invece volessimo una forchetta e un cucchiaio da collezione? Be', basterebbe acquistare una delle edizioni speciali di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom disponibili in Giappone.

Più precisamente, l'edizione che include forchetta e cucchiaio è quella di Amazon Giappone. Potete vedere l'immagine che mostra le posate poco sotto, nel tweet di Wario64. Entrambi gli oggetti hanno inciso sul manico la scritta The Legend of Zelda, con un paio di simboli legati alla serie.

Si tratta di un bonus legato al preordine delle Collector's Edition, che chiaramente include anche il gioco, un libretto con degli artwork e un poster. Si tratta di un pacchetto più che completo.

Su Amazon Italia, almeno al momento della scrittura di questa notizia, è disponibile al preordine unicamente la versione standard del gioco, al prezzo di 69.99€. Potete vederla nel box qui sotto. In The Legend of Zelda Breath of the Wild, ovvero il gioco precedente a Tears of the Kingdom, il cibo è una parte importante dell'avventura: è possibile raccogliere carne, pesce, vegetali e frutta, ma anche insetti e non solo, per creare vari piatti. Tramite questi ci si può curare, ma anche ottenere vari bonus utili per resistere alle condizioni ambientali o avere più stamina. Forchetta e cucchiaio sono quindi in tema con il gioco.