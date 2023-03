Hogwarts Legacy, la presenza di compagni era prevista ma rimossa dal gioco?

Attraverso una mod, è emersa l'idea che Hogwarts Legacy prevedesse la presenza di compagni durante alcune quest del gioco, visto che sono stati scoperti alcuni dialoghi segreti tra personaggi che suggeriscono questa opportunità, emersi attraverso l'uso di una mod.

Ci sono alcuni personaggi, appartenenti alle diverse case, che fanno partire delle linee di quest particolari: Sebastian Sallow, Poppy Sweeting e Natsai Onai, in particolare. Questi personaggi assegnano al giocatore alcune quest da svolgere, ma come ogni altro NPC rimangono fermi nelle loro routine lasciando il protagonista a svolgere le missioni nell'open world.

Attraverso una mod è possibile attivare questi NPC e farli funzionare come companion, ovvero compagni di avventura che ci seguono durante le missioni assegnate in giro per il mondo di gioco. L'interazione è ovviamente grezza, essendo una caratteristica di gioco che non è prevista ufficialmente, ma alcuni elementi fanno pensare che, forse, qualcosa del genere fosse invece previsto da Avalanche in fase di sviluppo, e poi scartato successivamente.

In alcuni casi, infatti, questi personaggi dialogano con il protagonista utilizzando linee di dialogo che non emergono in altre situazioni, dunque si tratterebbe a tutti gli effetti di contenuti tagliati dalla versione ufficiale ma rimasti nascosti nei file di gioco.

Si tratta solo di piccole frasi, ma la loro presenza, in momenti e luoghi in cui i personaggi in questione non sarebbero previsti, è sicuramente strana e fa pensare all'emersione di contenuti tagliati. Potrebbero tornare attraverso DLC e aggiornamenti? Difficile dirlo, ma il caso è piuttosto affascinante.

Nel frattempo, Hogwarts Legacy ha superato le vendite di Elden Ring nel Regno Unito e sembra che abbia fatto registrare incassi per oltre un miliardo di dollari, secondo una leaker.