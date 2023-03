Hogwarts Legacy: incassi per oltre un miliardo di dollari, secondo una leaker

Hogwarts Legacy ha generato ad oggi incassi per oltre un miliardo di dollari: lo sostiene la leaker e analista Millie A, che in passato ha azzeccato diverse previsioni e che in questo caso non fa che confermare una notizia che fondamentalmente era già nell'aria per il titolo prodotto da Warner Bros.

Sappiamo infatti che Hogwarts Legacy ha venduto 12 milioni di copie nelle prime due settimane, incassando circa 850 milioni di dollari: una base di partenza solidissima per il gioco, che ha probabilmente raggiunto senza sforzo il miliardo di dollari a un mese dal lancio.

Finora si è parlato tanto, e in diverse occasioni, del successo riscosso dal tie-in firmato Avalanche Software, che sta macinando numeri mostruosi pur avendo fatto il proprio debutto solo su tre delle piattaforme previste.

Come annunciato, infatti, le versioni PS4 e Xbox One arriveranno solo il 5 maggio, mentre i possessori di Nintendo Switch dovranno attendere il 25 luglio. Considerando l'enorme base installata delle tre console, il potenziale di crescita è evidente.

Di certo a contribuire a questi risultati è stata la qualità del prodotto, premiato dai voti della critica e dal grande entusiasmo di una fanbase appassionata nei confronti di tutto ciò che riguarda il Wizarding World.