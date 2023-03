Clash of Clans: bannati tutti i giocatori con indirizzi IP russi

Clash of Clans non è più giocabile in Russia. Lo studio di sviluppo Supercell ha infatti deciso di bannare tutti i giocatori con indirizzi IP provenienti da quel territorio. Il gioco è stato anche rimosso dai negozi digitali di app locali.

Il 14 marzo 2023, utenti russi Android e iOS hanno iniziato a riportare sui social dell'impossibilità di giocare a Clash of Clans. Tutti hanno ricevuto un identico messaggio d'errore provando a entrare in gioco: "Collegamento fallito. La tua posizione corrente non ti permette di entrare. Prova di nuovo."

Alcuni dicono di essere riusciti ad aggirare il ban usando delle VPN, ma altri hanno riportato di essersi poi trovati con gli account completamente bannati con l'accusa di tentativo di phishing di account. Probabilmente è accaduto provando a usare una VPN subito dopo aver fallito nel collegarsi con il proprio account.

Supercell aveva sospeso tutte le sue attività in Russia, rimuovendo i suoi giochi, nel marzo del 2022, subito dopo lo scoppio della Guerra in Ucraina. La compagnia disse allora che l'accesso per i giocatori esistenti sarebbe stato sospeso con l'aggiornamento del client successivo. Ora pare che sia arrivato il momento del distacco totale, nonostante la Russia rappresenti per Supercell il quattordicesimo territorio per ricavi, con i giocatori locali che hanno speso nei suoi titoli un totale di 161 milioni di dollari (stando ai dati rilevati da AppMagic).