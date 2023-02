Hogwarts Legacy, i voti della critica premiano il gioco su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Com'era lecito attendersi, Hogwarts Legacy è stato premiato dalla critica, che ha accolto il gioco sviluppato da Avalanche Software con voti sostanzialmente positivi. Si realizza dunque il sogno di tutti gli appassionati del Wizarding World, o almeno di quelli che possiedono PC, PS5 o Xbox Series X|S: gli altri dovranno attendere ancora un po'.

In realtà, nella nostra recensione di Hogwarts Legacy abbiamo sottolineato come questo tie-in possieda due anime: da una parte si pone senza dubbio come la miglior trasposizione di sempre per l'universo narrativo creato da J.K. Rowling, dall'altro paga dazio a una struttura open world datata e a un comparto tecnico non sempre eccelso.

Multiplayer.it - 8,5

Carole Quintaine - 10

PlayStation Universe - 9,5

TierraGamer - 9,5

TheGamer - 9,5

CD-Action - 9

Finger Guns - 9

WellPlayed - 9

XGN - 9

ScreenRant - 9

XboxEra - 9

IGN - 9

Pure Xbox - 9

Metro GameCentral - 8

VGC - 8

We Got This Covered - 8

Push Square - 8

GamesRadar+ - 7

Capace di superare anche Steam Deck nella classifica Steam, Hogwarts Legacy è senz'altro destinato a totalizzare vendite eccellenti nel corso di quest'anno e sarà molto interessante vedere che numeri riuscirà a totalizzare al lancio.

"Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato", si legge nel nostro articolo. "La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti."

"Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata. L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World."