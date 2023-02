Hogwarts Legacy: un video confronta il gioco con i film di Harry Potter, il risultato è notevole

Ora che l'embargo su Hogwarts Legacy è terminato, ElAnalistaDeBits ha pubblicato un video che confronta le varie location presenti all'interno del gioco con le loro controparti nei film della saga di Harry Potter. Potrete visualizzare il filmato nel player sottostante.

Lo youtuber e tech enthusiast per il suo confronto ha utilizzato varie location presenti sia nel gioco che nei film, come l'esterno del Castello di Hogwarts, le aule dove si svolgono le lezioni, l'iconico ponte di legno deformato all'ingresso dell'accademia e la stazione di Hogsmeade, giusto per citarne alcune.

Dal confronto appare chiaro che il team di Avalanche Software nel rappresentare gli ambienti di Hogwarts e dintorni nel suo videogioco ha preso laddove possibile molta ispirazione dai film di Harry Potter, il che potrebbe risultare un punto a favore per i fan dell'opera.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine la recensione di Hogwarts Legacy, che vi consigliamo di leggere in attesa del debutto nei negozi del gioco, previsto per il 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC, con accesso anticipato di 72 ore per chi acquista la Deluxe Edition. Le versioni PS4 e Xbox One seguiranno il 4 aprile, mentre quella Nintendo Switch è prevista per il 25 luglio.