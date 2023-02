Hogwarts Legacy gira a oltre 100 fps su PC con RTX 4090 a 4K maxati, ray tracing e DLSS 3

La versione PC di Hogwarts Legacy fa segnare oltre 100 fps su di una RTX 4090: lo riporta DSOgaming, che ha provato il gioco a 4K, con tutte le impostazioni grafiche al massimo, ray tracing incluso, e DLSS 3 impostato sul preset "qualità".

La configurazione utilizzata dalla testata per ottenere questi risultati, chiaramente, è di fascia molto alta: un processore Intel Core i9 9900K overclockato a 5 GHz, accompagnato da 16 GB di RAM e appunto da una NVIDIA RTX 4090. Il sistema operativo è in questo caso Windows 10 a 64 bit, sebbene i driver GeForce 528.24 non siano ancora quelli ottimizzati per il gioco.

Premiato dai voti della critica, Hogwarts Legacy sembra insomma capace di offrire un'esperienza visivamente di grande impatto, in particolare sulla piattaforma Windows e in presenza di una componentistica così sofisticata e costosa. Sarà scalabile sui sistemi di fascia media? Lo scopriremo a breve.

Ovviamente la Frame Generation della tecnologia DLSS 3 contribuisce parecchio al raggiungimento di determinati frame rate, e lo dimostrano le statistiche in assenza di tale feature: senza DLSS Hogwarts Legacy raggiungere su di una RTX 4090 i 46 fps di media, che diventano 76 attivando il DLSS 2 con preset "qualità".