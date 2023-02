404 Game Re:set, il gioco mobile di Yoko Taro e Sega è stato svelato in anticipo per errore

Sega annuncerà in via ufficiale 404 Game Re:Set (Error Game Reset) alle 12:00 italiane del 10 febbraio. Si tratta di un GDR per mobile realizzato da Yoko Taro, il papà di NieR: Automata e la saga di Drakengard.

In realtà il titolo del gioco e il coinvolgimento di Taro dovevano rimanere un segreto, ma sono stati svelati prima del tempo a causa di un grossolano errore di Sega stessa. La presentazione infatti avverrà come detto in precedenza il 10 febbraio, con un video programmato su YouTube a questo indirizzo alle 12:00 italiane. Tuttavia la compagnia giapponese per sbaglio ha condiviso inizialmente il trailer di annuncio completo al posto del teaser che trovate qui sotto, da qui la fuga di informazioni.

Grazie a questa svista notata da Gematsu, ora non solo sappiamo il titolo del gioco, ovvero 404 Game Re:Set, ma anche che le preregistrazioni saranno disponibili su Google Play Store da qui e da App Store da qui. Il sito ufficiale invece sarà consultabile a questo indirizzo, mentre qui troverete l'account ufficiale gioco. Tutti questi link al momento non sono funzionanti, ma saranno attivi subito dopo la presentazione del 10 febbraio.

A parte questo, non si conoscono molti dettagli su 404 Game Re:Set. Il teaser trailer in tal senso è piuttosto criptico: mostra il mondo che viene "invaso da Sega", con i loghi della compagnia che appaiono ovunque. Alla fine si vede uno smartphone con lo schermo incrinato che visualizza i messaggi "crea un futuro più luminoso", "distruggi Sega" e "10 febbraio 2023, il mondo cambierà". Di cosa si tratta? Lo scopriremo tra pochi giorni.