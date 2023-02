Final Fantasy 7 Remake: i cambiamenti alla storia sono stati necessari, spiega Kitase

In una nuova intervista a VG247, il producer di Final Fantasy 7 Remake nonché director dell'originale, Yoshinori Kitase, è tornato su uno degli argomenti più discussi riguardanti il gioco Square Enix, ovvero i cambiamenti effettuati rispetto alla storia originale, spiegando la necessità di utilizzare tale soluzione.

Kitase è stato director dell'originale Final Fantasy 7, dunque sull'argomento ha una visione sicuramente ampia, e secondo lui la necessità era di mantenere alto l'interesse per tutti, cosa che ha spinto a rivedere storia e narrazione in modo da fornire nuovi spunti sia per i nuovi giocatori che per coloro che conoscono alla perfezione il capitolo originale.

"Ci siamo approcciati al progetto Final Fantasy 7 Remake con l'idea di creare qualcosa che potesse essere goduto in pieno sia dai fan del gioco originale che da coloro che non lo conoscevano", ha riferito Kitase nell'intervista, il quale cita anche un episodio che gli è capitato di persona. "Io stesso ho avuto esperienze del genere, con un gioco che ho amato molto che ha ottenuto un remake, l'ho comprato e giocato un po' in preda alla nostalgia. È una cosa godibile per un po', ma poi il divertimento che deriva dalla sola rievocazione dura soltanto all'inizio", ha spiegato.

"Una volta realizzato questo, arrivato a circa metà del percorso, non sono più andato avanti". Dunque, "Proprio per questo motivo, ho deciso che Final Fantasy 7 Remake non si sarebbe dovuto appellare solo alla nostalgia, ma avrebbe dovuto includere anche una nuova storia in modo da sembrare nostalgico e anche nuovo allo stesso tempo".

I riflessi di questa decisione si vedranno soprattuto nelle prossime parti del gioco, a partire da Final Fantasy 7 Rebirth in arrivo il prossimo inverno e in attesa di maggiori informazioni al riguardo.