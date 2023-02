Hogwarts Legacy: un video gameplay offre un tour di Hogwarts e dintorni su PC in 4K e dettagli Ultra

ElAnalistaDeBits ha pubblicato un lungo video gameplay di Hogwarts Legacy della durata di poco meno di 25 minuti in cui ci possiamo vedere un tour di Hogwarts e i suoi dintorni, il tutto catturato dalla versione PC con risoluzione 4K e settaggi Ultra.

Nella prima parte del filmato lo YouTuber ci porta ad esplorare l'interno e l'esterno dell'accademia di Hogwarts e alcune delle location più iconiche, come ad esempio la sala grande, la lunga scalinata con i dipinti, la biblioteca e così via. Nella seconda metà invece il tour prosegue oltre i confini della scuola di magia, dove il giocatore potrà esplorare Hogsmeade e la Foresta Proibita.

Giusto oggi abbiamo pubblicato sulle nostre pagine la recensione di Hogwarts Legacy, in cui affermiamo:

"Hogwarts Legacy è il miglior videogioco a tema Harry Potter mai realizzato. La direzione artistica ha trasformato in realtà i sogni ricorrenti degli appassionati inviandogli una dorata lettera di ammissione alla scuola di Hogwarts, spalancando una finestra sul mondo magico che trabocca di attività e contenuti. Quando si cerca di fare così tanto è fisiologico che emergano anche delle carenze, e in questo caso finiscono per sporcare prevalentemente il comparto tecnico, troppo spesso vicino alla generazione passata. L'esperienza confezionata da Avalanche Software vive ancorata a meccaniche già viste, non inventa nulla di nuovo, ma riesce a dipingere un grande affresco che mette in movimento il Wizarding World. Sì, non sarà il videogioco perfetto, ma mantiene le sue promesse scommettendo forte sulla carica emotiva: quando arriverà il momento di lasciare la scuola, fidatevi, una lacrima sarà inevitabile. Per fortuna nei videogiochi un istante può durare anche in eterno, e Hogwarts Legacy è un'opera che vive di istantanee: il castello è abbracciato dal tramonto, la sala grande è illuminata, un Ippogrifo svolazza attorno alla torre più alta. Serve altro?"

Vi ricordiamo che Hogwarts Legacy sarà disponibile dal 10 febbraio 2023 per PS5, Xbox Series X|S e PC, con accesso anticipato di 72 ore per chi acquista la Deluxe Edition. Le versioni PS4 e Xbox One seguiranno il 4 aprile, mentre quella Nintendo Switch è prevista per il 25 luglio.