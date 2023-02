Monster Hunter Rise: Sunbreak, Title Update 4, dimensioni e note ufficiali della Patch 14.0

Capcom ha svelato le dimensioni e le note ufficiali della Patch 14.0 di Monster Hunter Rise: Sunbreak, che introdurrà l'atteso Title Update 4.

L'aggiornamento sarà disponibile dal 7 febbraio e peserà 0,7 GB su Nintendo Switch e circa 2,6GB per la versione PC su Steam.

Le note ufficiali dell'aggiornamento riassumono le novità e i contenuti in arrivo con il Title Update 4. Come svelato la scorsa settimana, i cacciatori potranno affrontare il Velkhana, direttamente da Monster Hunter World Iceborne, e la variante Risorta del Valstrax Cremisi, nonché nuove missioni principali ed eventi.

Oltre a ciò aumenterà il livello delle indagini delle anomalie a 120 e sarà possibile cacciare nuovi mostri infetti. Sono stati aggiunti anche nuovi stili di equipaggiamento, armi, armature e abilità e potenziate le creazione quriose, grazie a dei nuovi bonus e slot sbloccabili per le armi.

Non mancano poi nuovi premi per la lotteria del mercato, oggetti per lo scambio del Laboratorio delle anomalie, nuovi titoli per il Cacciatore e, solo su Steam, l'opzione per attivare l'Audio 3D.

Di seguito le note ufficiali della Patch 14.0 di Monster Hunter Rise relative alle novità principali per l'espansione Sunbreak:

Aggiunto un nuovo mostro che apparirà nelle missioni base di caccia.

Sono stati aggiunti nuovi mostri infetti e nuovi draghi anziani risorti.

Sono state aggiunte nuove missioni.

Il limite di livello delle indagini anomalia è stato aumentato.

Ora nelle indagini anomalia appare una varietà più ampia di mostri.

Sono stati aggiunti nuovi stili equipaggiamento, armi, armature e abilità.

Astro celeste "Drago" e Era azzurra "Drago ruggente" aggiunti come stili arma.

Il limite di livello delle migliorie delle armature è stato aumentato.

Sono state aggiunte nuove abilità a quelle disponibili durante l'Elevazione armatura con creazioni quriose.

È ora possibile ottenere bonus aggiuntivi aumentando gli slot anomalia di un'arma.

Sono stati aggiunti due tipi di elevazione armatura all'Elevazione armatura con creazioni quriose.

Sono stati aggiunti nuovi premi alla lotteria del mercato.

Sono stati aggiunti nuovi ornamenti e nuovi rotoli appesi.

Nuovi oggetti aggiunti per lo scambio al Laboratorio di ricerca anomalia.

Nuova caratteristica "Set di caccia" aggiunta alla cassa oggetti. Per preservare la stabilità dei dati di gioco, questo aggiornamento aggiungerà 14 pagine per il Set di caccia, mentre il prossimo aggiornamento espanderà il numero di pagine a 28.

Nuova funzionalità per attivare e disattivare "Musica dei saldi" presso l'attendente.

Sono stati aggiunti nuovi titoli per tessera Gilda.

È stata aggiunta una nuova stemma degli eroi.

(Steam) Nuova opzione "Audio 3D"

Sul sito ufficiale di Capcom trovate inoltre le note ufficiali in italiano al completo con un lunghissimo elenco di modifiche al bilanciamento e fix di problemi più e meno noti.