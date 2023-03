PlayStation Store, giochi PS5 e PS4 a meno di 6 euro con le offerte di marzo 2023

Continuano le offerte su PlayStation Store, e grazie alla promozione Selezioni Essenziali disponibile per il mese di marzo 2023 è possibile acquistare alcuni giochi PS5 e PS4 anche a meno di 6 euro. Di che titoli si tratta?

Il primo della nostra selezione è Windjammers, la riedizione del classico NEOGEO per PS4 che può essere vostra per 5,99€ anziché 14,99€, risparmiando dunque il 60%. Rispetto all'originale, il pacchetto può contare su di una divertente modalità multiplayer online che arricchisce l'esperienza, di per sé non particolarmente densa di contenuti.

C'è poi DOOM, l'ormai classico sparatutto di id Software, che viene via per appena 4,99€ anziché 19,99€, mentre gli appassionati di giochi di guida potranno svuotare il portamonete per recuperare il simulatore tutto italiano Assetto Corsa (5,99€ anziché 29,99€) oppure il più immediato WRC 9 (5,99€ anziché 59,99€).

Gli amanti dei picchiaduro a incontri avranno invece la possibilità di provare l'esperienza di Injustice: Gods Among Us - Ultimate Edition a soli 4,79€ anziché 59,99€, oppure optare per il più recente The King of Fighters XIV (5,99€ anziché 19,99€).

Occhio: stringendo un po' la cinghia e aumentando di qualche centesimo il budget rientrano nel range anche prodotti come God of War, The Crew 2, Ratchet & Clank, Nioh, Wolfenstein 2: The New Colossus e Wonder Boy: The Dragon's Trap.