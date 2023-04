Horizon Call of the Mountain: update 1.04 disponibile, vediamo le note della patch

Horizon Call of the Mountain ha ricevuto un sostanzioso aggiornamento con l'update 1.04, che porta con sé diverse variazioni e miglioramenti al gioco per PS5 e PlayStation VR2, che possiamo vedere nelle note ufficiali della patch in questione.

Diversi miglioramenti sono stati applicati a caratteristiche di interfaccia e QoL come una maggiore visibilità dei sottotitoli, la modalità ad alto contrasto che consente di distinguere meglio gli oggetti con cui è possibile interagire e varie opzioni che puntano a ridurre le pause e rendere più dinamico il gameplay.

A queste opzioni si aggiungono miglioramenti che puntano a sistemare crash e problemi di performance, oltre ad aggiustamenti che riguardano missioni e progressione generale. Tra le variazioni maggiori segnaliamo dunque:

Opzioni che migliorano la visibilità dei sottotitoli (sfondo nero, colori diversificati per i personaggi, incremento delle dimensioni dei caratteri, tutorial testuale)

Modalità ad alto contrasto per evidenziare personaggi e oggetti con cui interagire

Opzione per il crafting automatico delle frecce

Opzione per il crafting automatico degli strumenti

Opzione per disabilitare o abilitare i tutorial nel replay delle missioni

Opzione per disabilitare il rallentamento durante i salti

Per il resto, diversi miglioramenti riguardano fix e soluzioni specifiche per crash, bug o imperfezioni del gameplay e dell'interfaccia. Trovate tutti i dettagli nelle note ufficiali della patch 1.04 di Horizon Call of the Mountain. Vi rimandiamo alla recensione del gioco per conoscerlo meglio.