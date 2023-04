Dead Space: dopo il remake arriva il demake gratuito per PS1

Se vi è piaciuto il remake di Dead Space, sicuramente sarete incuriositi anche dal demake gratuito per PS1, realizzato come forma di tributo dallo sviluppatori indipendente Fraser Brumley .

Attualmente il gioco è più che altro una demo, quindi non aspettatevi di poter giocare l'intera avventura. Ciò che conta, comunque, è lo stile grafico usato, che rimanda alla prima PlayStation, sia nei modelli 3D che nei dettagli del mondo di gioco.

Pagina itch.io del demake di Dead Space. Se vi interessa, c'è anche un filmato da vedere, così da assaggiare l'orrore che vi aspetta (in senso buono):

Molte delle meccaniche del gioco originale sono presenti nel demake, come la salute di Isaac riflessa sulle luci della sua tuta spaziale o la possibilità di smembrare le creature aliene mirando agli arti.

Chissà che il tutto non possa evolversi in qualcosa di più grosso. Magari in un titolo originale che sfrutti meccaniche simile. Intanto che ci pensiamo e pregustiamo, è giusto ricordare che Dead Space, il remake, è disponibile per PC, Xbox Series X/S e PS5. Se vi interessa saperne di più, leggete la nostra recensione di Dead Space.