Hi-Fi Rush: il terzo aggiornamento aggiunge i costumi da bossplay e alcune opzioni di accessibilità

Lo studio di sviluppo Tango Gameworks ha pubblicato il terzo aggiornamento maggiore dell'action ritmico Hi-Fi Rush, che introduce in particolare il pacchetto dei costumi da bossplay, già disponibile, e alcune nuove opzioni di accessibilità.

I costumi d bossplay sono completamente facoltativi e acquistabili come DLC. Sostanzialmente consentono di vestire Chai e i suoi amici da boss della Vandelay.

Il pacchetto di costumi da bossplay

Per tutti invece gli altri aggiornamenti, che rendono il gioco ancora più fruibile. In particolare sono stati aggiunti l'Assistente rhythm-game 2D e il Parata a ritmo automatica. Leggiamo tutti i dettagli dalla nota di rilascio ufficiale:

Assistente rhythm-game 2D

(tra le opzioni di accessibilità)

Disponibile a difficoltà Facile e Normale, questa funzione offre una finestra di successo più ampia nel premere i pulsanti a ritmo. Nota: i fotogrammi aggiunti per i pulsanti premuti a ritmo variano in base ai BPM della musica in riproduzione durante quella traccia.

Anche se si fanno degli errori, è comunque possibile completare il rhythm-game (invece di fallire istantaneamente); i giocatori devono premere a ritmo almeno il 70% dei pulsanti per avere successo.

Questa funzione si applica ai seguenti eventi:

Generatori trovati nella Traccia 01 e nella Traccia 03

Distruzione delle lenti RA nella Traccia 04

Attivazione dei nodi di dati nella Traccia 05

Distruzione della barriera nella Traccia 11

Parata a ritmo automatica

Disponibile a difficoltà Facile e Normale. Tenendo premuto il pulsante della prima azione in un evento di parata forzata (o schivata), Chai potrà parare o eludere automaticamente le azioni successive dell'evento.

Non è un problema se non riesci a eseguire l'azione iniziale, a patto che tieni premuto il pulsante per l'azione successiva. Per avere successo in questi eventi di gioco, devi parare la maggior parte degli attacchi (circa il 70%).

In un attacco parata a ritmo, i giocatori devono comunque premere attacco o parata al comando VAI COSÌ per sferrare il colpo finale.

Questa azione può essere utilizzata su:

Attacchi parata a ritmo (nemici normali e boss)

Attacchi di presa di VU-REV che richiedono una schivata

Laser che richiedono una parata per essere distrutti

Vediamo tutte le altre novità introdotte dalla patch, compresa la risoluzione di alcuni bug residui:

Informazioni sui collezionabili

La schermata di selezione del livello ora mostra quanti collezionabili hai trovato in ciascun livello. Se non ci sono collezionabili di un certo tipo in un determinato livello, viene visualizzato 0/0. Le raccolte completate in un livello mostreranno un segno di spunta verde nella schermata di selezione del livello.

Correzioni di bug

Durante la seconda fase della battaglia con Roquefort, è stato risolto un problema per cui alcune azioni facevano cadere l'utente nell'abisso, rendendo impossibile l'avanzamento.

È stato risolto un problema nella Traccia 1, in cui il giocatore poteva usare l'ostacolo pressa per essere spinto fuori dal mondo.

È stato risolto un ulteriore problema in cui poteva verificarsi un "errore fatale UE4".

È stato risolto un problema sulla Traccia 7 per cui se il giocatore riceve un Game Over esattamente come quando viene sconfitto l'ultimo nemico del combattimento, non riesce ad agganciarsi a un punto magnetico e diventa così incapace di avanzare dopo aver ricaricato il gioco.

È stato risolto un problema per cui il risultato "Musica prevedibile" potrebbe non sbloccarsi per i giocatori che hanno eseguito parate in modalità allenamento prima di completarle in un livello.

Se premi insieme gli attacchi rapidi e quelli pesanti durante l'attacco parata a ritmo sul BRUT-1L nella Traccia 3, ora verrà distrutto correttamente.

Corretto un bug che a volte visualizzava gli indicatori salute dei nemici fuori dallo schermo dopo aver ripreso il gioco.

Corretto un bug per cui alcuni nemici non venivano sconfitti anche se il loro indicatore salute mostrava "0".

Correzione di bug minori e modifiche alla modalità Foto

Il colore ufficiale della vernice dell'unità SCR-UB è stato aggiornato da blu a blu cyber nella speranza di aumentare il suo "fattore cool" tra il pubblico più giovane.

Per il resto vi ricordiamo che Hi-Fi Rush è disponibile per PC e Xbox Series X/S. Per avere più dettagli leggete la nostra recensione di Hi-Fi Rush.