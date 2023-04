D'altro canto, era inevitabile che Minecraft presto o tardi sarebbe andato oltre il "semplice" Minecraft, tastando acque inesplorate per cucire la rassicurante estetica dell'opera su generi lontani dall'esperienza sandbox. In principio è toccato a Minecraft Story Mode , frutto della prima timida partnership con Telltale Games. Poi è giunto il momento di Minecraft Dungeons , che si è buttato a capofitto nel sottobosco aRPG - sfruttando la consulenza di Double Eleven - mantenendo perfettamente intatta l'anima del franchise. A breve, invece, il testimone sarà raccolto da Minecraft Legends , promettente variazione sul tema della strategia in tempo reale scaturita dalla collaborazione con Blackbird Interactive.

Reinventare Minecraft

Chi avrebbe mai potuto immaginare un RTS a tema Minecraft?

Come nascono le variazioni sul tema Minecraft? Come si sceglie di esplorare gli aRPG, nel caso di Dungeons, o il genere RTS, in quello di Legends? Vi sedete semplicemente attorno a un tavolo e pensate: "Sarebbe bello fare fare un gioco di strategia"?

Si tratta di un procedimento molto complesso, ma il primo passo è proprio quello. Il fatto è che stiamo cercando modi per... voglio dire, c'è così tanto divertimento che potrebbe scaturire dall'universo di Minecraft, è sotto gli occhi di tutti, basta vedere l'esempio di Dungeons in cui è stato preso quel mondo per poi associarlo a un genere inedito, è stato cercato un metodo divertente di realizzare un aRPG in quell'universo. Dopo Dungeons abbiamo parlato per un po' dell'idea di buttarci verso la strategia, di tastare altri terreni che si sposerebbero bene con lo stile di Minecraft, ma si tratta ogni volta di discussioni che coinvolgono in modo coordinato l'interezza del team di sviluppo; bisogna stare molto attenti, perché sappiamo bene quanto tempo gli appassionati abbiano dedicato a Minecraft, conosciamo l'investimento emotivo e la relazione speciale che esiste con quel gioco, quindi bisogna sempre portare grande rispetto.

Se inseriamo un Creeper in un gioco, non basta semplicemente che sembri un Creeper, deve incastrarsi perfettamente nelle regole di quell'universo: se avvii Legends e vedi un Creeper, c'è bisogno che tu possa dire: "Ok, quello è proprio un Creeper". Magari sarà un po' diverso nell'aspetto, sicuramente è diverso perché ora è tuo amico - il che rappresenta già un grandissimo cambiamento - ma tenderà ad esplodere come fa di consueto. Il Creeper dev'essere riconoscibile per tutti, non si tratta di semplice preservazione ma più che altro di riconoscimento, dell'idea che tutti gli elementi pescati dallo scatolone debbano essere sempre rappresentati in modo autentico. Quando assumiamo la decisione di fare qualcosa di nuovo la prendiamo molto sul serio: vogliamo fare qualcosa di unico, ma che sia unico nel modo di Minecraft. Ogni scintilla creativa deve inseguire qualcosa di fresco, ma piegarsi alle regole dell'universo Minecraft, un universo che si è molto "silly", ma è quella la sua identità. Quindi non si tratta di fare solamente un gioco di strategia, ma un gioco di strategia che sia a tratti adorabile, a volte un po' oscuro, altre volte più divertente, proprio come Minecraft.

Ed è una cosa che limita la creatività? L'aderenza forzata a un universo massivo come quello di Minecraft, la presenza di regole che non si possono eludere al fine di premiare il gameplay oppure la narrativa...

Questa è un'ottima domanda. Anche perché è facile pensare che si tratti solo di un problema della storia, della scrittura, ma in realtà riguarda tutto quanto: riguarda ad esempio l'intero comparto audio e anche quello del gameplay. È una sfida molto divertente, quella di prendere un universo tanto amato e piegarlo in modo tale che riesca a sorprendere gli appassionati, si spera per farglielo amare ancora di più. Perché ne esce sempre qualcosa di nuovo, in un mondo un po' diverso, ma che deve restare pur sempre fedele a quel nucleo che amano nel profondo. È una sfida molto difficile perché, come detto prima, non basta prendere un Creeper di Minecraft, schiaffarlo dentro Legends e dire a tutti che per riuscire a farlo è servito molto lavoro. Bisogna domandarsi come appare il mondo, come suona, come sia l'equilibrio fra la tradizione e la novità, il tutto nel rispetto del tempo investito dai giocatori nell'opera.

Kevin Grace ai tempi di 343 Industries

Minecraft Legends per di più è un RTS, un genere di una certa età, oggi ancora presente ma decisamente marginale, verrebbe da dire 'destinato a un pubblico adulto'. Di contro quando si pensa al nucleo del pubblico di Minecraft salta alla mente un pubblico molto più giovane. L'obiettivo è avvicinare i giovani agli RTS o avvicinare gli appassionati di RTS a Minecraft?

Sapete, questo è proprio un ottimo riassunto di come è nata la prima idea dietro Minecraft Legends. Ci sono un sacco di persone in Mojang che amano i giochi strategici, inoltre abbiamo trovato un ottimo partner in Blackbird Interactive che ha un sacco di esperienza con il genere; volevamo parlare con qualcuno che avesse già realizzato opere di questo tipo, ma l'obiettivo non era semplicemente quello di fare uno strategico coperto da una mano di vernice a tema Minecraft. Volevamo assolutamente che fosse un Minecraft con l'elemento strategico, nel quale fosse presente l'elemento d'azione, nel quale anziché optare per il classico generale privo di un corpo fisico si incarnasse il comandante sul campo di battaglia, si guidassero le truppe, si combattesse in prima linea. C'è la possibilità di buttarsi nella mischia e svolgere il ruolo dell'eroe rischiando la vita nel cuore delle orde di piglin. Insomma, volevamo aggiungere la personalità di Minecraft alla ricetta strategica. La percezione che il giocatore sia l'eroe all'interno del mondo è un elemento fondamentale di Minecraft.

In ogni caso, speriamo che questa sia un'opportunità per molti giocatori anche giovani di confrontarsi con l'universo strategico; ovviamente Minecraft Legends non è un'opera pensata solamente per il pubblico giovane, come avrete potuto ben intuire giocandolo: ci sono anche delle belle infamate che si possono fare, ad esempio Nathan di Mojang, qui accanto a me, è una bella gatta da pelare quando ci sfidiamo in multigiocatore. Ci sono parecchie strategie avanzate che abbiamo scoperto giocando tra membri del team, parecchi approcci avanzati alle meccaniche di gioco, diversi sfruttamenti particolari del sistema di movimento, un sacco di cose che prendono vita solo quando i giocatori sanno quel che stanno facendo. È vero, da noi in Mojang amiamo gli strategici, ma ci piace fare cose che siano uniche, uniche inteso nel nostro modo "Minecraftiano". Dev'essere più di un semplice RTS, da come appare fino a come funziona, dev'essere immediatamente riconoscibile come qualcosa di unico, qualcosa che sia più difficile da descrivere rispetto a un semplice strategico. E questo ovviamente rende le interviste molto più difficili!