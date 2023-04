Rogue Company: fine del supporto per la versione Nintendo Switch dal 20 giugno 2023

Hi-Rez Studios ha annunciato che dal 20 giugno 2023 chiuderà la versione Nintendo Switch di Rogue Company. Stando al comunicato ufficiale, pubblicato sul sito del gioco, la decisione è stata presa perché lo studio di sviluppo non è può più dedicare risorse e tempo per cercare di tenere aggiornata la versione per la console di Nintendo, in modo che giri a una qualità adeguata. Di conseguenza, da oggi 11 aprile 2023 tutti gli acquisti in gioco con soldi veri saranno bloccati .

Probabilmente la decisione è arrivata dopo aver valutato i risultati della versione Nintendo Switch del gioco, che non devono essere stati soddisfacenti per Hi-Rez, almeno non tanto da giustificare di continuare a investirci sopra.

Hi-Rez: "Questa scelta non è stata facile o senza preoccupazioni per la nostra comunità, ma abbiamo realizzato che le performance della conversione Nintendo Switch non erano all'altezza dei nostri standard e che non possiamo fornire il livello di supporto che meritano i nostri giocatori."

Le risorse disimpegnate dalla versione Nintendo Switch, saranno impiegate per le altre versioni del gioco, che saranno quindi aggiornate più frequentemente.

I giocatori della versione Nintendo Switch di Rogue Company che non volessero perdere i loro progressi, possono usare un account Hi-Rez per salvarli e portarli su di un'altra piattaforma. C'è anche una FAQ ufficiale che spiega tutto il procedimento.

Rogue Company rimane disponibile su PC, Xbox One e PS4, giocabile in retrocompatibilità anche su PS5 e Xbox Series X/S. Se volete saperne di più, leggete la nostra recensione di Rogue Company.