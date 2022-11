Disney, cambio al vertice: Bob Iger torna come CEO, Bob Chapek si dimette

The Walt Disney Co. sta attraversando un importante cambiamento di assetto direttamente al vertice della compagnia, con Bob Iger che torna nel ruolo di CEO in seguito alle dimissioni di Bob Chapek, determinando dunque un notevole cambio alla guida del gruppo.

Iger dovrebbe rimanere nel ruolo per i prossimi due anni: "Ringraziamo Bob Chapek per il suo servizio a Disney nel corso della sua lunga carriera, inclusa la difficile fase di sfide proposte dalla pandemia", si legge in una comunicazione ufficiale da parte della presidente Susan Arnold.

Bob Iger alla presentazione di Disney+

"Il consiglio di amministrazione ha deciso che, di fronte a un periodo sempre più complesso di trasformazioni dell'industria, Bob Iger è particolarmente adatto a guidare la compagnia durante questo momento delicato".

"Iger ha il profondo rispetto del team guida di Disney, con cui ha lavorato a stretto contatto fino alla sua fuoriuscita dalla compagnia 11 mesi fa ed è molto ammirato dai dipendenti Disney in tutto il mondo, tutte caratteristiche che dovrebbero garantire una transizione fluida e senza scossoni nella leadership".

Il cambio sembra riflettere il periodo difficile che sta attraversando Disney: gli 11 mesi sotto la guida di Chapek sono stati particolarmente turbolenti, con la compagnia che ha perso oltre il 40% in termini di valore di mercato delle azioni, con gli ultimi dati finanziari che dimostrano performance inferiori alle aspettative.

Il ritorno di Bob Iger può dunque essere visto come un tentativo di correggere la situazione, considerando che sotto la guida di quest'ultimo, durante 15 anni dal 2005 al 2020, Disney ha conosciuto la massima espansione con anche l'acquisizione di Pixar, Marvel e 21st Century Fox. Vedremo anche come questo cambiamento si rifletterà nella produzione e nell'organizzazione della compagnia nel prossimo periodo.