Pokémon Scarlatto e Violetto: miglior lancio del 2022 in UK, secondo di sempre per la serie

Pokémon Scarlatto e Violetto hanno subito conquistato il mercato britannico, in base ai dati emersi oggi e relativi alla settimana appena conclusa, che dimostrano come il nuovo capitolo sia stato il miglior lancio del 2022 per quanto riguarda il mercato retail nel Regno Unito e il secondo miglior lancio di sempre per quanto riguarda nello specifico la serie Pokémon.

Come riferito dai dati diffusi da GfK, le due versioni del gioco si sono piazzate prima e seconda nella classifica di vendita settimanale del mercato britannico:

Pokémon Violetto Pokémon Scarlatto FIFA 23 God of War Ragnarok Call of Duty: Modern Warfare 2 Pokémon Scarlatto e Violetto: Dual Pack Horizon Forbidden West Mario Kart 8 Deluxe Nintendo Switch Sports Sonic Frontiers

I giochi compaiono anche in sesta posizione come pacchetto bundle con entrambi i titoli distribuiti insieme, a dimostrazione del grande successo registrato subito dai nuovi Pokémon.

Il gioco per Nintendo Switch ha battuto FIFA 23 come miglior lancio nel Regno Unito sul fronte del mercato fisico, mentre dal punto di vista storico si tratta del secondo miglior lancio per la serie, con Pokémon Sole e Luna per Nintendo 3DS che mantengono la vetta. Violetto è risultato leggermente più popolare con il 52% delle scelte rispetto al 42 di Scarlatto, mentre il rimanente 6% è riferito al pacchetto doppio.

Le vendite della prima settimana di Pokémon Scarlatto e Violetto risultano inoltre maggiori del 36% rispetto a quelle di Pokémon Spada e Scudo, superiori del 70% rispetto a Diamante Lucente e Perla Splendente e superiori del 56% rispetto a Leggende Pokémon: Arceus in UK.