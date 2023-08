Nintendo Switch 2 deve essere retrocompatibile secondo Take-Two, sarebbe un errore il contrario

Secondo Zelnick, la mancata retrocompatibilità potrebbe migliorare le entrate per un breve periodo di tempo, ma a un costo elevato a lungo termine . Quindi, se non ci sono problemi tecnici che lo impediscono, la console dovrebbe avere la retrocompatibilità.

Parlando durante l'ultima riunione finanziaria di Take-Two , il CEO Strauss Zelnick ha detto la propria sulla potenziale retrocompatibilità di Nintendo Switch 2 (nome non ufficiale), affermando che non dare la retrocompatibilità alla console significherebbe non rispettare il contratto con i consumatori, in quanto un produttore deve fare il meglio per loro, ovvero dare loro ciò che vogliono e ottimizzare la loro esperienza.

L'altra dichiarazione di Take-Two sulla retrocompatibilità

Red Dead Redemption per PS4 e Switch esiste perché non vi è una versione retrocompatibile

Va però ricordato che lo stesso Zelnick di Take-Two ha da poco rilasciato un'altra dichiarazione riguardo alla retrocompatibilità. Il CEO ha affermato che si tratta di un benefit per i giocatori, ma non per questo è qualcosa di fondamentale.

A suo dire è un elemento non indispensabile per una nuova console, concetto ovviamente vantaggioso per gli editori che possono ripubblicare più facilmente i propri giochi (ogni riferimento a Red Dead Redemption per PS4 e Switch è puramente casuale).

Difficile dire a questo punto quale delle due dichiarazioni è da considerare corretta.