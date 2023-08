Take Two: la retrocompatibilità è un benefit per i giocatori, ma non è indispensabile

Per il CEO di Take Two, Strauss Zelnick, la retrocompatibilità delle console è un benefit per i giocatori, ovvero un vantaggio, che tuttavia non risulta un elemento fondamentale, e non stentiamo a credere che per il capo del publisher in questione sia veramente così.

Ricordiamo infatti che Take Two ha appena annunciato il port di Red Dead Redemption per PS4 e Nintendo Switch, che verrà venduto al prezzo di 50 euro, cosa che rende abbastanza chiaro come per l'editore la retrocompatibilità non sia proprio un elemento indispensabile, anzi.