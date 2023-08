Il DualSense di PS5 è ancora in offerta su Amazon: lo sconto è per la versione Midnight Black

Per chiunque voglia giocare in cooperativa locale o abbia bisogno di un nuovo controller per PS5 (per colpa del drifting, spesso), su Amazon Italia è ancora disponibile l'offerta dedicata al controller DualSense in versione nera (Midnight Black). Lo sconto è di 12,34€, ovvero del 18%. Potete trovare il prodotto a questo indirizzo oppure tramite il box qui sotto. Il prezzo consigliato è 69.99€. Come vi avevamo già segnalato, il prezzo attuale non il più basso di sempre, ma da mesi il prezzo del controller DualSense Midnight Black era praticamente fisso senza veri sconti. Il prezzo attuale è il migliore da tempo quindi e se ne avete bisogno conviene acquistarlo ora. Il prodotto è venduto e spedito da Amazon.

Ricordate inoltre che questo è il modello base di DualSense e l'unica differenza rispetto al controller incluso con la console è il colore (quello normale è bianco). Non ci sono funzioni aggiuntive o accessori extra inclusi con questo modello. Il controller può essere usato anche con il PC (cablato) oltre che su PS5 (wireless e cablato).