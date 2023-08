PS5 e PS4: 56,5 milioni di giochi venduti nel Q1, il 72% sono in digitale

Di queste vendite software, 6,6 milioni sono coperti da giochi first party , un risultato in linea con quanto era stato registrato anche nell'anno precedente, dunque senza nessuna variazione sostanziale nelle performance dei giochi di PlayStation Studios sul mercato.

In base a quanto riferito da Sony, insieme ai 41,7 milioni di PS5 vendute , le vendite software hanno totalizzato 56,5 milioni di giochi nel mondo all'interno del trimestre da aprile a giugno 2023, con un incremento di 9,3 milioni rispetto al risultato raggiunto nel medesimo periodo dell'anno precedente, che era stato di 47,2 milioni.

La maggior parte dei giochi venduti sono in digitale

Uno dei dettagli più interessanti emersi dai risultati in questione, tuttavia, è il fatto che il 72% dei giochi venduti nel corso del primo trimestre dell'anno fiscale è rappresentato da titoli in digitale, cosa che dimostra dunque una netta predominanza dei giochi digitali su quelli tradizionali, su supporto fisico.

Considerando che gli utenti PlayStation erano tendenzialmente più propensi ad acquistare giochi in formato fisico che in digitale, questo dimostra che la transizione verso il digitale è ormai pienamente in atto anche nel mondo di PlayStation, cosa che conferma la tendenza globale.