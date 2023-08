PlayStation Plus e Xbox Game Pass: Take-Two ora apprezza i servizi in abbonamento

Nonostante la posizione sempre piuttosto critica del CEO Strauss Zelnick, il presidente di Take Two, Karl Slatoff, ha invece riferito di apprezzare i servizi in abbonamento come PlayStation Plus e Xbox Game Pass, considerandoli "un'opportunità economica" positiva da sfruttare.

In effetti, non sono mancati gli esempi di questa visione, con vari giochi del publisher che sono finiti all'interno dei cataloghi dei due principali servizi a più riprese. A ben vedere, la posizione critica di Zelnick sembra essere limitata all'idea del lancio dei nuovi giochi al day one nel catalogo dei servizi, mentre un altro discorso è rappresentato dalla possibilità di inserirvi giochi già usciti da tempo.

Questa seconda possibilità è infatti ben vista da Take Two, che la considera una valida opportunità economica, magari per rilanciare titoli disponibili sul mercato da alcuni mesi e che hanno perso la spinta iniziale per quanto riguarda le vendite. NBA 2K23, per esempio, ha ricevuto un buon rilancio dall'uscita su PlayStation Plus.