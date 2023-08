DOOM Guy. Life in First Person, la recensione dell’autobiografia di John Romero, uno dei padri di DOOM

John Romero, l'iconico sviluppatore statunitense, cofondatore di id Software, racconta gli alti e bassi della sua lunga carriera in DOOM Guy. Life in First Person.

Poco più di un anno fa, l'ex Presidente di Nintendo of America Reggie Fils-Aimé si era aperto al pubblico con la sua autobiografia intitolata "Disrupting the Game: From the Bronx to the Top of Nintendo" (HarperCollins, 2022). Oltre che per il suo ruolo dirigenziale, Fils-Aimé è involontariamente rimasto celebre anche per alcuni meme - "My Body is Ready" è certamente in testa alla classifica - oltre che per la sua presenza centrale nella comunicazione delle console e dei videogiochi della grande N: il faccione cordiale di Fils-Aimé ben si prestava a presentazioni e gag in combutta con il compianto Presidente di Nintendo, Satoru Iwata, e il sempreverde Shigeru Miyamoto. È per questo che i lettori sono rimasti non poco sorpresi nel leggere un resoconto trionfalista e fortemente autocelebrativo della sua carriera, partita dal basso per arrivare in alto, al prezzo di considerazioni senz'altro poco eleganti e umane (del suo divorzio traspare soltanto il fatto che ostacolava, in quel momento, il suo percorso professionale) e di uno spiacevole rumore di fondo: l'impressione che Fils-Aimé sia infallibile, all'interno di un racconto i cui episodi sono accuratamente selezionati per fare brillare le indubbie capacità di un uomo che non deve chiedere mai. Ecco, in questo senso "DOOM Guy. Life in First Person" (Abrams Press, 2023), freschissimo di pubblicazione, è una boccata d'aria buona, effervescente, da parte di uno sviluppatore di lungo corso, John Romero, che giunto all'alba del suo quinto decennio nell'industria videoludica non ha paura di guardarsi indietro. E lo fa riconoscendo sbagli, colpe e clamorose omissioni, oltre a celebrare il talento suo e dei suoi collaboratori, rievocando alcuni dei momenti più importanti e memorabili della storia del medium. Se il crunch della "death schedule" in id Software viene a volte edulcolorato grazie al punto di vista dell'allora giovane Romero - una persona senza dubbio ansiosa di imparare e avere successo, cofondatore dello studio e quindi direttamente interessato al risultato dei suoi progetti - il libro surclassa nettamente altri racconti di vite nel settore, e innanzitutto il volume di Fils-Aimé, grazie a uno stile scorrevole e senza fronzoli, oltre alla succitata onestà dell'autore nel riconoscere responsabilità che, nel caso di Ion Storm, hanno portato alla chiusura dello studio. Resta un po' di rimpianto per il resoconto velocissimo degli ultimi quindici anni di attività di Romero, ma è chiaro fin dal titolo che l'autobiografia vuole esplorare prima di tutto gli anni cui i fan sono più interessati: quelli dell'ascesa di id Software, del suo divorzio professionale dall'eccezionale team che aveva contribuito a creare e della caduta rovinosa di Ion Storm. Ma andiamo più a fondo ed esploriamo la fulminante carriera di colui che si autodefinisce "DOOM Guy", perché Romero sarà anche noto soprattutto per il micidiale sparatutto sviluppato con John Carmack e soci, ma il suo percorso è molto più stratificato e plurale di quel che possa sembrare a una prima occhiata.

Saper perdonare, sapersi perdonare DOOM domina l'autobiografia di John Romero fin dal suo titolo: aspettatevi un resoconto dettagliato delle peripezie che hanno portato id Software prima alla gloria e poi all'allontanamento dei suoi fondatori, tra cui anche Romero stesso Colpisce molto la prima parte del libro, dedicata all'infanzia del piccolo Romero e alla descrizione dei membri della sua famiglia. Non tutti sanno che il suo nome di battesimo è Alfonso John Romero: Alfonso era anche il nome del suo papà, figura centrale nella vita del figlio e ripetutamente evocato nel corso dell'autobiografia. Il comportamento di Alfonso, messicano-statunitense di prima generazione, è causa dell'unico momento moto duro presente nel volume: le sue violenze domestiche, delle quali l'alcolismo è triste complice, vengono descritte da Romero in maniera struggente, piena di rimpianto per un uomo morto prematuramente a causa di una vita di dipendenza da alcool e droghe. Nonostante tutto, la figura paterna è ricordata con grande affetto: "Tutti lo amavano. Io lo amavo. Alcolismo e dipendenza hanno definito la sua morte, ma non hanno definito la sua vita. Mio padre è stato tante cose per così tante persone" (p. 435) [N.d.A.: per comodità nella lettura, gli estratti del libro proposti nel presente articolo sono di mia traduzione. Al momento in cui si scrive, "DOOM Guy. Life in First Person" è disponibile esclusivamente in lingua inglese, e non esiste, pertanto, una versione ufficiale in lingua italiana]. Tra i pochi oggetti di proprietà del padre al momento della sua scomparsa, John Romero trovò un piccolo raccoglitore con dentro un articolo sui successi del figlio, all'epoca già celebre e acclamato in tutto il mondo. La storia di id Software è raccontata con attenzione, rispetto e sensibilità nei confronti di tutte le parti coinvolte, all'epoca ragazzi poco più che ventenni impegnati in imprese molto più grandi di loro Forse il messaggio principale di "DOOM Guy" e della storia di Romero nel complesso è questo: se persino un padre responsabile di abusi domestici può essere salvato da una condanna sommaria ed essere ricordato con affetto, allora tutti possiamo beneficiare da un'analisi non giudicante dei propri e degli altrui comportamenti. Anche nel ricordare la fredda "report card" inviata da John Carmack ai colleghi per lamentare le (a suo avviso) scarse performance del team nel corso dello sviluppo di Quake (id Software, 1996), Romero dimostra comprensione per il disagio di Carmack e rimpiange di non essere riuscito a rispondere in maniera adeguata: in quell'occasione, gli altri membri del team decisero di non dare corso alle lamentele del programmatore e proseguire dritti sulla propria strada. "Mi sento triste al pensiero di come [John Carmack] deve essersi sentito inviando il report e non ricevendo alcuna risposta" (p. 316), scrive. C'è certamente amarezza nel raccontare la triste parabola discendente di Ion Storm, da lui fondata nel 1995 insieme al suo ex socio (e grande amico) Tom Hall. Al netto del "disastro" (così la definisce a p. 365) che fu Ion Storm, Romero apre la parte del volume dedicata alla sua azienda riconoscendo di aver imparato molto dal suo percorso, e affermando di sperare che le lezioni da lui imparate con durezza possano essere di utilità ai lettori. Romero riconosce pienamente la sua responsabilità nell'approvazione della controversa pubblicità di Daikatana (Ion Storm, 2000), basata sulla scritta "John Romero's About to Make You His Bitch. Suck It Down", intrisa di un linguaggio da deathmatch del tutto inadatto al marketing. Altri racconti delle vicende di id Software si sono concentrati su presunti dissapori personali all'interno del gruppo; stando a Romero, però, le problematiche sarebbero state esclusivamente dettate da una cattiva comunicazione tra i membri fondatori dello studio, oltre che dalle stressanti condizioni di lavoro "Da bambino, quando le cose si mettevano male, per necessità, stavo buono e aspettavo che quel momento passasse. Quando Carmack mandò il suo report, sono stato buono e ho aspettato che quel momento passasse. Quando diverse persone mi hanno detto di essere scontente dell'andazzo di Ion Storm, sono stato buono e ho aspettato che quel momento passasse. Tutto ciò che è accaduto a Ion Storm è una diretta conseguenza di questo mio difetto caratteriale. Se avessi agito, se avessi parlato con queste persone, se avessi evitato la crescita dei problemi quando questi stavano emergendo, così tante cose nella mia carriera e nella mia vita sarebbero andate diversamente e così tante persone avrebbero potuto evitare le difficoltà generate da questo mio difetto" (p. 424), scrive Romero. Quanto all'autore di quella tremenda pubblicità, si trattava di un uomo destinato a più grandi imprese: Mike Wilson, all'epoca CEO della compagnia, avrebbe co-fondato, nel 2009, nientepopodimeno che Devolver Digital. Ma, come si suol dire, questa è un'altra storia. Riguardo alla clamorosa rottura degli equilibri di id Sofware e alla sua cacciata dallo studio che aveva contribuito a fondare, John Romero contesta fortemente molti dei racconti emersi sull'episodio nel corso degli anni. In diverse occasioni vengono citati estratti di "Masters of Doom: How Two Guys Created an Empire and Transformed Pop Culture" di David Kushner (Piatkus, 2003), mentre spesso il libro, forse il più noto nel panorama dei resoconti riguardanti lo sviluppo videoludico, è preso come punto di riferimento implicito per correggere - sempre con garbo - racconti giudicati errati, esagerati o fuori fuoco da colui che li ha vissuti in prima persona. Romero ricorda che il divorzio da id Software non ha portato a inimicizie di lungo corso ed è stato molto meno drammatico del modo in cui è stato frequentemente rappresentato, come pure confermato da John Carmack nella memorabile puntata del 4 agosto 2022 del podcast di Lex Fridman. Carmack, insieme a tutto il team originario di id Software, è ricordato negli affettuosi ringraziamenti finali del libro.