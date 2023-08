Baldur's Gate 3: il voto medio di Metacritic potrebbe presto superare quello di Tears of the Kingdom

Non crediamo serva dirlo oramai, ma in caso qualcuno non se ne fosse reso conto ripetiamo che Baldur's Gate 3 è un enorme successo commerciale. Ovviamente il motivo è la qualità del gioco, che si riflette quindi anche nei voti della stampa internazionale. Al momento della scrittura, il gioco di ruolo di Larian Studios è il secondo gioco del 2023 col voto più alto su Metacritic, con un 96/100, ovvero lo stesso voto di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Il gioco di Nintendo è primo in quanto dispone di molte più recensioni (145 contro le 11 di Baldur's Gate 3). Il fatto però che Baldur's Gate 3 abbia così poche recensioni significa che il suo voto potrebbe facilmente cambiare di uno o due punti nel caso arrivino altri giudizi, sia in negativo che in positivo.

In altre parole, Baldur's Gate 3 potrebbe diventare il gioco con il voto più alto del 2023, se la stampa internazionale dovesse premiarlo con altri 97/100 o superiore.